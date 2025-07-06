"Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak"

Milyarder girişimci ve yatırımcı Mark Cuban'a göre yapay zeka, herhangi bir insanın şimdiye kadar elde ettiğinden daha fazla servet yaratma potansiyeline sahip.

Cuban, yapay zekanın dünyanın ilk trilyonerini yaratmaya yardımcı olacağını bile öngörüyor. Cuban'a göre bu kişi, yapay zekayı henüz keşfedilmemiş bir şekilde kullanabilen biri olacak.

“High Performance” adlı podcast'inde “Yapay zekanın yapabileceklerinin en iyisini ya da en çılgınını henüz görmedik” diyen Cuban "Sadece bir trilyoner yaratacağını düşünmüyorum, aynı zamanda sadece bodrum katındaki bir adam da olabilir. İşte bu kadar çılgınca olabilir" diye konuştu.

GÜNLÜK İŞLER VE SANAL ARKADAŞLIK İÇİN KULLANILIYOR

Şimdiye kadar birçok kişi, program yapmak ve yapılacaklar listelerini derlemek gibi günlük işleri otomatikleştirmek için üretken yapay zekayı kullanıyor. Diğerleri ise bu teknolojide, zor konuşmaları nasıl yapacakları ya da günlük yaşamlarındaki ve ilişkilerindeki sorunlarla nasıl başa çıkacakları konusunda kendilerine rehberlik eden sanal bir arkadaş buluyor.

İş dünyasında Chipotle CEO'su Scott Boatwright kısa bir süre önce yapay zeka araçlarının şirketinin işe alım süresini yüzde 75 oranında azalttığını bildirdi. Cuban'a göre yapay zekanın potansiyeli söz konusu olduğunda bu sadece bir “ısınma turu”.

"TERMİNATÖRE DÖNÜŞMEYECEĞİZ"

CNBC'ye göre Cuban “Terminatör'e dönüşeceğimizi söylemiyorum. Birdenbire insanlardan daha zeki robotların ortaya çıkacağını söylemiyorum. Ama hayatlarımızı iyileştirmenin yollarını bulacağız” ifadelerini kullandı.

ENDİŞELER DE VAR

Öte yandan yapay zekanın gelişiminin istihdam üzerindeki etkisi konusunda endişeler var. Shopify ve Fiverr gibi teknoloji şirketleri çalışanlarını yapay zeka becerileri edinmeye çağırırken, Duolingo yapay zeka ile tamamlanabilecek görevler için dışarıdan işçi alımını aşamalı olarak durduracak.

Ayrıca, insanların yapay zekayı dolandırıcılık ve siber saldırıların yanı sıra yanlış bilgi yaymak için kullandıkları vakaların sayısı da giderek artıyor.

