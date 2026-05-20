Yapay zeka gençleri mutsuzlaştırıyor

Yapay zekadaki ilerlemeler tüm dünyayı etkisi altına alırken küresel piyasaları da dönüştürmeye başladı. Ancak yapılan araştırmalar bu ilerlemelerin iş gücüne giren gençlerde kaygıyı artırdığını ve muıtsuzlaştırdığını ortaya koydu.

Mutsuzluğun somut örnekleri ise ABD'de geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Arizona Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan eski Google CEO'su Eric Schmidt ve 8 Mayıs'ta Central Florida Üniversitesi'nde konuşan gayrimenkul yöneticisi Gloria Caulfield, yapay zekayı kaçınılmaz bir devrim olarak niteledikleri sırada öğrenciler tarafından yuhalandı.

Gençlerin iş güvencesi korkularının arttığı dönemde Standard Chartered, yapay zekayla "düşük değerli insan sermayesinin" yerine bu teknolojiyi koyarak 7 binden fazla pozisyonu sonlandıracağını duyurdu. ABD'li şirket Amazon da 30 bin kurumsal işin kapatıldığını açıklarken birçok teknoloji firmasının kadrosunu yarıya indirdiği ifade edildi.

Facebook ve Instagram gibi platformların sahibi Meta ise ABD'deki çalışanlarının bilgisayarlarına takip yazılımı yükleyerek küresel iş gücünün yüzde 10'unu bu aydan itibaren işten çıkaracağını açıkladı.

GENÇLERDE KAYGI VE ÖFKE ARTIYOR

Şirketlerin yapay zekaya yönelmesiyle Z kuşağında yükselen tepki, somut verilerle de doğrulanıyor. Gallup'un Nisan ayı raporuna göre, 1997-2012 arası doğan gençlerin yapay zekaya karşı öfke ve kaygısı geçen yıla kıyasla keskin bir şekilde artarken, umutlu olanların oranı sert düştü.

Z kuşağında yapılan 2025 yılındaki araştırmada gençlerin yüzde 36'sı yapay zeka konusunda umutluyken bu oran 2026'da yüzde 22'ye düştü. Umutlu olanların oranıysa 2025'te yüzde 27 iken 2026'da yüzde 18'e geriledi. Araştırmadaki en büyük paya ise kaygılı olanlar sahip. Z kuşağında kaygılı olanların oranının yüzde 42 olduğu ifade ediliyor.

Ankete katılanların yarısına yakını yapay zekanın risklerinin faydalarından fazla olduğunu, sadece yüzde 15'i ise net bir olumluluk getirdiğini savunuyor.

Kullanım oranlarının durağanlaşmaya başladığını gösteren raporda Z kuşağı , bu teknolojinin derinlemesine öğrenmeyi ve yaratıcılığı engellediğini belirtiyor. Ayrıca yapay zekaya yönelik olumlu bakışın sadece yüksek düzeyde kullanım gösterenler arasında arttığı, az kullananlarda ise düştüğü görülüyor.

Yuhalanan eski Google CEO'su Eric Schmidt, gençlerin bu korkularını "rasyonel" bulsa da tüm üst düzey yöneticiler gibi bu yıkıcı değişimin uyum sağlanması gereken kaçınılmaz bir süreç olduğunu ifade ediyor.