Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Nikolay Gogol, 1852 yılında hayatını kaybetmeden sadece birkaç gün önce geçirdiği sinir krizi sonucu başyapıtı Ölü Canlar'ın el yazmasının bir bölümünü ateşe atmıştı.

Üç cilt olması planlanan ancak sadece ilk cildi günümüze sağlam ulaşabilen romanın kayıp ikinci cildi, bu kez bir Rus yapay zeka modeli tarafından yeniden kaleme alındı.

Bankacılık ve teknoloji grubu Sber'in geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat, büyük bir yazarın ruhunu ve üslubunu yakalayıp yakalayamayacağını test eden iddialı bir deneyle romanın kendi versiyonunu oluşturdu.

Ölü Canlar: Diriliş adını taşıyan kitap bazı okurların ilgisini çekerken, eleştirmenler ve edebiyat çevreleri projeye mesafeli yaklaştı.

Dilbilimciler, mühendisler ve tarihçilerin ortaklaşa yürüttüğü projenin sorumlusu Vladislav Otroşenko, makinenin inandırıcı bir edebi üslup geliştirmesinin yaklaşık dört ay sürdüğünü belirtti.

Reuters'a konuşan Otroşenko, yapay zekanın performansını savunarak, "Görevin sanatsal tarafını ve özellikle de olay örgüsü unsurunu çok iyi halletti" dedi.

Kitaba yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Otroşenko, "Çok satan bir kitap oldu. Okurlar gerçekten ilgi gösteriyor. Sanatsal bir değeri var mı? Elbette var, çünkü türünün ilk, benzersiz ve emsalsiz deneyi. Üstelik Rus edebiyatındaki en zorlu üslupla, Gogol'ün üslubu ve poetikasıyla çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.