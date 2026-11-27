Yapay zeka Gogol'ün yakılan romanını tamamladı, okurlar ikiye bölündü
27.11.2026 12:03
Üç cilt olması planlanan ancak sadece ilk cildi günümüze sağlam ulaşabilen romanın kayıp ikinci cildi, bu kez bir Rus yapay zeka modeli tarafından yeniden kaleme alındı.
Rusya'nın teknoloji ve bankacılık devi Sber tarafından geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat, Nikolay Gogol'ün 1852'de yakarak yarım bıraktığı "Ölü Canlar" romanının ikinci cildini yazdı.
Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Nikolay Gogol, 1852 yılında hayatını kaybetmeden sadece birkaç gün önce geçirdiği sinir krizi sonucu başyapıtı Ölü Canlar'ın el yazmasının bir bölümünü ateşe atmıştı.
Üç cilt olması planlanan ancak sadece ilk cildi günümüze sağlam ulaşabilen romanın kayıp ikinci cildi, bu kez bir Rus yapay zeka modeli tarafından yeniden kaleme alındı.
Bankacılık ve teknoloji grubu Sber'in geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat, büyük bir yazarın ruhunu ve üslubunu yakalayıp yakalayamayacağını test eden iddialı bir deneyle romanın kendi versiyonunu oluşturdu.
Ölü Canlar: Diriliş adını taşıyan kitap bazı okurların ilgisini çekerken, eleştirmenler ve edebiyat çevreleri projeye mesafeli yaklaştı.
Dilbilimciler, mühendisler ve tarihçilerin ortaklaşa yürüttüğü projenin sorumlusu Vladislav Otroşenko, makinenin inandırıcı bir edebi üslup geliştirmesinin yaklaşık dört ay sürdüğünü belirtti.
Reuters'a konuşan Otroşenko, yapay zekanın performansını savunarak, "Görevin sanatsal tarafını ve özellikle de olay örgüsü unsurunu çok iyi halletti" dedi.
Kitaba yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Otroşenko, "Çok satan bir kitap oldu. Okurlar gerçekten ilgi gösteriyor. Sanatsal bir değeri var mı? Elbette var, çünkü türünün ilk, benzersiz ve emsalsiz deneyi. Üstelik Rus edebiyatındaki en zorlu üslupla, Gogol'ün üslubu ve poetikasıyla çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.
Özellikle hiciv ve kara mizahıyla tanınan yazar, Ölü Canlar'ın ilk cildinde, hala toprak sahiplerine kayıtlı görünen ölü serf köylüleri "satın alma" üzerine kurulu bir dolandırıcılık planlayan Çiçikov karakterini yaratmıştı.
OKURLAR VE UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
O dönem Rus İmparatorluğu sınırları içinde yer alan bugünkü Ukrayna topraklarında doğan ve başlıca eserlerini Rusça kaleme alan Gogol, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından büyük bir edebi figür olarak sahipleniliyor.
Özellikle hiciv ve kara mizahıyla tanınan yazar, Ölü Canlar'ın ilk cildinde, hala toprak sahiplerine kayıtlı görünen ölü serf köylüleri "satın alma" üzerine kurulu bir dolandırıcılık planlayan Çiçikov karakterini yaratmıştı.
Gogol, yaratıcı ve ruhsal şüphelerle boğuştuğu için kahramanın ahlaki yenilenmesini anlatmayı planladığı ikinci ve üçüncü ciltleri tamamlayamamıştı.
GigaChat'in kitap tanıtımına katılan Moskovalı okur İgor, Reuters'a verdiği görüşte, yapay zekanın ürettiği metnin orijinal eserin ruhuna sadık kaldığını savundu.
İgor, "Kitap gerçekten benzersiz. Gogol hayranlarının artık bunu değerlendirme, karşılaştırma ve Çiçikov'un maceralarının nasıl sonlandığını görme fırsatına sahip olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
Moskova'daki Gogol Müzesi'ni ziyaret eden Larisa ise yapay zekanın kaybolan eseri başarıyla yansıtmasının mümkün olmadığını belirterek, "Beni etkilemeyecek ve okumak dahi istemiyorum" dedi.
Gogol literatürü üzerine çalışan uzman Artyom Nikitin de benzer bir mantıkla yapay zekanın sayısız esere devam kitabı yazabileceğine dikkat çekti.
Nikitin, "Ancak bir edebi eserin, yazarın daha önce yarattığı her şeyden otomatik olarak ortaya çıkmadığına inanıyorum. Yazarın dilini, üslubunu ve olay örgüsünü bilsek bile bu, bize bir sonraki adımda ne yazacağını göstermez" değerlendirmesini yaptı.
Gogol literatürü üzerine çalışan uzman Artyom Nikitin de benzer bir mantıkla yapay zekanın sayısız esere devam kitabı yazabileceğine dikkat çekti.
PUTİN'DEN ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ ÇAĞRISI
Rusya'da yapay zeka teknolojilerinin yarattığı tartışmalar sürerken, Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu alandaki yatırımların ve kullanımın artırılması çağrısında bulundu.
Bu hafta Moskova'da düzenlenen "Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk" konferansının genel oturumunda konuşan Putin, Rusya'nın 2036 yılına kadar uzanan ulusal yapay zeka geliştirme stratejisinin güncellenmesini ve ulusal bir eylem planının onaylanmasını önerdi.
Konferansa, çarşamba gecesi çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile birlikte katılan Putin, "Yapay zekanın Rusya'da ekonominin tüm sektörlerini ve insanların yaşamının her alanını kapsayacak şekilde giderek daha yaygın benimsenmesini sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.
En son nesil yapay zekaya sahip olmanın bile artık teknolojik üstünlüğü veya "sürdürülebilir, uzun vadeli kalkınmayı" garanti etmediğini vurgulayan Putin, sektörde liderlik için en ileri çözümleri üretmekten fazlasının gerektiğini söyledi.
Yapay zekanın "niteliksel olarak yeni bir özerklik düzeyine" ulaştığını, dijital dünyanın ötesine geçip fiziksel dünyaya taşındığını savunan Rus lider, birçok sektörde yaşanan değişimlerin "gelecekte devrim niteliği kazanabileceğini" belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, bu hafta Moskova'da düzenlenen "Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk" konferansının genel oturumunda konuştu.
Putin, "Buna şüphesiz hazırlıklı olmalıyız. Ciddi demografik zorluklar ve işgücü sıkıntısıyla mücadele eden Rusya için bu tür teknolojiler, bu kısıtlamaları aşmak ve potansiyelimizi güçlendirmek adına gerçek bir fırsat sunuyor" diye konuştu.
En gelişmiş temel yapay zeka modellerinin maliyetinin sürekli arttığına işaret eden Putin, elektrik, enerji şebekesi kapasitesi ve gelişmiş bileşen eksikliklerini teknolojik yarıştaki bir "darboğaz" olarak tanımladı.
"Bu engelleri aşmak çok büyük ek yatırımlar gerektirecek" diyen Putin, Rusya'nın kendi egemen temel yapay zeka modellerine yatırım yaptığını ve bunları geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.
Dışa bağımlılık riskine de dikkat çeken Putin, "Daha önce yaşadığımız bir durumun, yani birinin sadece 'bir düğmeye basıp' her şeyin çalışmasını durdurduğu bir senaryonun tekrarlanmasından kaçınmalıyız. Ya da aynı derecede tehlikeli olan, bir yazılımın başkasının çıkarlarına hizmet etmek için gizlice kullanıldığı bir durumdan" ifadelerini kullandı.
Putin, giderek daha etkili hale gelen yapay zeka teknolojilerinin Rusya'nın çıkarlarına karşı kullanılmasına asla izin vermemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.