Yapay zeka harcamaları patlama yapıyor

Çıkışından itibaren hızla tüm dünyada yayılan yapay zekaya yapılan harcamalar patlama yapıyor. ABD merkezli araştırma raporlarına göre küresel yapay zeka harcamalarının 2026'da 2.59 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu harcama dünya genelindeki yapay zeka harcamalarının yüzde 47 artış kaydedeceği anlamına geldiği belirtiliyor:

Raporda ayrıca, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız olarak yerine getirebilen yapay zeka platformlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme öngörüsünün yüzde 110'a yükseltildiği ve bu alana sadece bu yıl 6 milyar dolarlık ek harcama eklendiği belirtildi.

Uzmanlar, yapay zeka altyapı harcamalarının pazardan yüzde 45'in üzerinde pay alacağını belirterek, "Yapay zeka için optimize edilmiş sunucu harcamaları önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacağını ifade etti. Bulut hizmeti sağlayıcıları, üretken yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka platformlarının oluşturacağı iş yükünü öngörerek kapasite artırdığı belirtildi.

Ayrıca analistler yapay zekanın köklü değişimler yerine verimliliği kademeli artıracak adımlarla kullanıldığını belirtirken bu nedenle bilgi teknolojileri yöneticilerinin yatırımların somut ticari sonuçlarını kanıtlamakta zorlandığını ifade etti.