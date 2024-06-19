Yapay zeka milletvekili olur mu?

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerin en dikkat çeken adaylarından birisi iş insanı Steve Endacott. Endacott, yapay zeka tarafından oluşturulan milletvekili adayıyla seçimlere hazırlanıyor.



Endacott'un oluşturduğu yapay zeka milletvekili seçimi kazanırsa bu dünyada bir ilk olacak. Dünyanın ilk yapay zeka milletvekili olarak tarihe geçecek.



İş insani Steve Endacott'ın yönlendirdiği yapay zeka milletvekili adayı, barınmadan, çöp toplamaya göçmenlikten eşcinsel haklarına kadar çeşitli konularda fikirler sunuyor, seçmenlerle müzakerelerde bulunuyor.



Seçmenlerden bazıları yapay zeka milletvekili fikrine sıcak bakarken İngiltere seçim komisyonu ise yapay zeka milletvekiline olumlu bakmıyor.



Komisyon, yapay zeka kullanan adayların seçimi kazanmaları halinde yapay zekanın değil o adayın milletvekili sayılacağına dikkat çekti.





