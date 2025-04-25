Yapay zeka radyo sunucusu: Aylarca fark edilmeden yayın yaptı!

Avustralya basınındaki habere göre, Australian Radio Network'de hafta içi günde 4 saat süren "Workdays with Thy" (Thy ile çalışma günleri) programının sunucusunun sesi kafaları karıştırdı.



Buna göre ARN'ye ait CADA istasyonu, ses klonlama şirketi "ElevenLabs" tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımını kullanarak "Thy" adlı bir sunucu oluşturdu.



Dinleyiciler, sunucunun gerçek kimliğini sorgulamaksızın 6 ay boyunca radyonun yayınlarına kulak verdi.



Müzik dinletileriyle beslenen programın çevrim içi tanıtım materyallerinde "Thy" isimli sunucunun gerçek olup olmadığından söz edilmedi.



Programın web sitesinde "Gününüz biraz sıkıcı geçiyorsa, Thy ve CADA'nın ruh halinizi iyileştirecek enerji ve titreşim olmasına izin verin" ifadesi yer aldı.



"GERÇEK OLUP OLMADIĞINI SORGULADI"



Programın dinleyicilerinden yazar Stephanie Coombes, sunucu Thy'nin cdı.



Coombes, kendine ait blog sitesinde "Thy'nin soyadı nedir? Kimdir? Nereden geldi? Bu şovu sunduğu varsayılan kadın hakkında bir biyografi yok." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, programa yönelik ses analizi, sunucunun farklı şovlarda "eski tarz" kelimeleri söylerken aynı sesi çıkardığını ortaya koydu.



"GERÇEK HAYRANLARI VAR"



ARN yetkilisi Fayed Tohme, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Thy'nin sesini oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığını kabul etti.



Tohme, yapay sunucu Thy'nin "gerçek gibi duyulduğunu ve gerçek bir kişi olmamasına rağmen gerçek hayranları olduğunu" söyledi.



Avustralya merkezli "Mediaweek" dergisi, duruma yönelik eleştirisinde, "Mikrofon yok, stüdyo yok, sadece kod ve titreşimler var. ARN ve ElevenLabs tarafından yapılan ve 'canlı radyo' sınırları zorlayan bir deney." ifadeleri kullanıldı.