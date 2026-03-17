Yapay zeka savaşları: Netanyahu öldü mü, kafeye gitti mi?
17.03.2026 10:12
İran lideri Mücteba Hamaney'in yapay zeka ile hazırlanan videosu ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kafedeki tartışma yaratan görüntüsü
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "yapay zeka mı değil mi" sorusunu gündeme getiren videolarına sosyal medya kullanıcıları başka liderlerin videolarıyla karşılık verdi. Yapay zeka üretimi videolarla tartışmalar daha da alevlendi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününe girerken özellikle sosyal medyadaki ana gündem maddelerinden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “yaşıyorum” videolarının yapay zeka olup olmadığıydı.
Öldü iddialarına 15 Mart'ta yayınladığı bir videoyla karşılık veren Netanyahu, bir kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı verdi. “Ölüyorum ama kahve için” diyerek iddialarla dalga da geçen Netanyahu'nun paylaştığı videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği büyük tartışma konusu oldu. Videoda Netanyahu elini de kaldırarak parmaklarını kameraya gösteriyor. Daha önce, sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Perşembe günkü basın toplantısından alınan görüntülerin bir elinde altı parmak gösterdiği ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada "Altıncı parmak" iddiaları hızla yayıldı ve kullanıcılar İsrail liderinin kamuoyundaki görünümünün tamamen uydurma olduğunu iddia etti.
Ancak Netanyahu'nun yanıtı, söylentileri bastırmak bir yana dursun tartışmaları daha da alevlendirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoları yakından inceleyerek, bu kliplerin de yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu, kahve fincanında veya evlilik yüzüğünde yanlışlıklar gördüklerini iddia etti.
Yapay zeka ile hazırlanan videolarda Macron ve Kim Jong Un da dahil edildi
Videonun yapay zeka ile üretildiğini öne süren bazı kullanıcılar diğer ülkelerin liderlerini de aynı kafede gösteren videolar paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Netanyahu ile aynı şekilde aynı kafede olan yapay zeka videoları sosyal medyada hızla yayıldı.
Ancak en dikkat çeken paylaşım İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in görüntüsü oldu. Netanyahu'nun videosu ile aynı yerde yine kahve tutarken hazırlanan videoda Hamaney'in kendi sesi yerine İsrail Başbakanı'nın paylaştığı videodaki ses ve sözler kullanılmış. Hamaney'in ve diğer liderlerin yer aldığı yapay zekalı videolar hızla sosyal medyada yayıldı.
Kullanıcılar, yapay zeka ile görüntü üretmenin kolaylığına dikkat çekerken İsrail Başbakanı'nın öldüğü iddialarına sadece birkaç tartışma yaratan video ile cevap vermesi nedeniyle ölüm iddialarının tartışılması her geçen gün büyüyor.
İran yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yapay zeka ile hazırlanan videosundaki hali