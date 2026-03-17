Yapay zeka savaşları: Netanyahu öldü mü, kafeye gitti mi?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününe girerken özellikle sosyal medyadaki ana gündem maddelerinden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “yaşıyorum” videolarının yapay zeka olup olmadığıydı.

Öldü iddialarına 15 Mart'ta yayınladığı bir videoyla karşılık veren Netanyahu, bir kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı verdi. “Ölüyorum ama kahve için” diyerek iddialarla dalga da geçen Netanyahu'nun paylaştığı videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği büyük tartışma konusu oldu. Videoda Netanyahu elini de kaldırarak parmaklarını kameraya gösteriyor. Daha önce, sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Perşembe günkü basın toplantısından alınan görüntülerin bir elinde altı parmak gösterdiği ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu öne sürülmüştü. Sosyal medyada "Altıncı parmak" iddiaları hızla yayıldı ve kullanıcılar İsrail liderinin kamuoyundaki görünümünün tamamen uydurma olduğunu iddia etti.

Ancak Netanyahu'nun yanıtı, söylentileri bastırmak bir yana dursun tartışmaları daha da alevlendirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoları yakından inceleyerek, bu kliplerin de yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu, kahve fincanında veya evlilik yüzüğünde yanlışlıklar gördüklerini iddia etti.