Yapay zeka yardımıyla 9 ayda 97 kitap yazdı

Kitaplarının her biri 5 bin kelimeye kadar ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş 40 ila 140 resim içeriyor.



Ağustosla mayıs arasında 500'den fazla kopya sattığını söyleyen Boucher toplam kazancınınsa 2 bin dolardan fazla olduğunu açıkladı.



Diğer yazarların aksine mini romanlarını ortalama 8 saatte yazdığını belirten Boucher, "Yapay zekanın yaratıcı işlerin yerine geçeceğine yönelik popüler düşüncenin aksine, yapay zekayı yeteneklerimizi ve kapasitemizi artıracak güçlü bir araç olarak görüyorum" diye konuştu.



Boucher, "Tüm sanatçıların belli ölçüde yapay zekayı kullanması kaçınılmaz olacak. Bu sadece sizin çalışmalarınıza hizmet edecek doğru kombinasyonu bulmakla ilgili" dedi.

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