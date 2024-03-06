Yapay zekadan Trump görselleri: Siyahi seçmenden oy toplama çalışması mı?

Şaka mı, seçmenleri kandırmak için kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası mı?



ABD'de Cumhuriyetçi partinin başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, yapay zeka ürünü sahte fotoğraflarıyla gündemde.



Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan görsellerde eski başkan Trump, kimi zaman bir partide, kimi zaman bir mahallede görüntüleniyor.



Sahte fotoğrafların ortak özellikleri ise etrafındaki insanların tamamının siyahi olması.



Yapay zeka üretimi "Trump destekçisi siyahi" görselleri, batı medyasında dezenformasyon tartışması yarattı.

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TRUMP İLE BAĞLANTILI ÇIKMADI



Görselleri Florida'da muhafazakar bir radyo programcısının ürettiğinin oraya çıkması, seçmen manipülasyonu iddialarını alevlendirdi. Ancak iddialara karşın görsellerin Trump'ın kampanya ekibiyle doğrudan ilişkisi bulunamadı.



Görsellere yorum yazan birçok kişi görüntülerin gerçek olduğuna inanırken, paylaşımlar, Trump'ın göçmen siyahi Amerikalı seçmenlere sempatik görünme çabası olarak yorumlandı.



Zira kilit öneme sahip eyaletlerde siyahilerin büyük bölümünün Biden'ı desteklediği biliniyor.



SEÇİMLERDE YAPAY ZEKA UYARISI



Son dönemde büyük gelişme gösteren yapay zeka sistemleri ile istenen kişinin sahte görüntüleri üretilebiliyor.



Birçok komedyen bu tür görüntüleri şaka malzemesi olarak kullanırken, uzmanlar yapay zekanın kitleleri yanlış yönlendirmek ve seçimlere müdahale etmek için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.