Yapay zeka müzik grubu iki haftada 500 binden fazla dinleyiciye ulaştı

Psikedelik rock grubu The Velvet Sundown, Spotify’da sadece iki haftada 500 binden fazla aylık dinleyiciye ulaşarak ve bir ay içinde iki tam albüm yayınlayarak müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Üstelik üçüncü albümleri Paper Sun Rebellion 14 Temmuz’da dinleyicilerle buluşacak. Ancak bu hızlı yükselişin ardında bir sır yatıyor: Grubun tamamen yapay zeka ürünü olabileceği iddiası.



Bir Twitter kullanıcısının gündeme taşıdığı iddialara göre, grubun tüm sosyal medya görselleri yapay zeka ile üretilmiş gibi görünüyor. Sosyal medya hesapları ise yalnızca 27 Haziran’da açılmış. Grubun “Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains ve Orion ‘Rio’ Del Mar” adlı dört sözde üyesi hakkında internette herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Spotify biyografilerinde kendilerini “‘70’ler psikedelik alternatif rock ve folk rock grubu” olarak tanıtan The Velvet Sundown’ın şarkıları Spotify’ın popüler listelerinde yer alıyor. En çok dinlenen şarkıları “Dust on the Wind”, 500 bin dinlenmeye yaklaştı. Spotify bot kullanımı yasak olsa da, yapay zekâ ile üretilen müziklerin platformda yer alması serbest.

BAZI PARÇALARA YAPAY ZEKA UYARISI

Grubun albümleri yalnızca Spotify’da değil, Apple Music, Amazon Music ve Deezer gibi diğer platformlarda da mevcut. Hatta Deezer’da albümlere “Bu albümdeki bazı parçalar yapay zeka ile oluşturulmuş olabilir” uyarısı eklenmiş.



Müzik dünyasında yapay zeka tartışmaları büyürken, Aralık ayında Harper’s Magazine’in raporu Spotify’ın telif ücretlerinden tasarruf etmek için “hayalet sanatçılar” kullandığını iddia etmişti. Araştırmalar, 2028’e kadar müzik üreticilerinin yapay zekâ kaynaklı gelir kaybının yüzde 24’e ulaşabileceğini öngörüyor.



Yine de tüm sanatçılar bu duruma karşı değil. 2023’te Grimes, hayranlarının kendi sesini kullanarak şarkı üretmesine izin veren Elf.Tech platformunu tanıtmıştı. ABBA’dan Björn Ulvaeus yeni bir müzikali yapay zeka ile yazarken, ünlü prodüktör Timbaland de Stage Zero adında bir yapay zekâ sanatçısı projesi başlatmıştı.