Yapay zekayı ırkçılığa alet ettiler: İtalya'da tepki çeken paylaşım

İtalya’da Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’nin aşırı sağcı Lig Partisi’ne yapay zeka ile oluşturdukları görsellerle ırkçılık yapma suçlaması yöneltildi. Ülkedeki muhalefet partileri, Lig Partisi’nin sosyal medya platformlarında dolaşıma soktuğu görsellerin “ırkçı, İslamofobik ve yabancı düşmanı” olduğuna dikkat çekerek şikayette bulundu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile Yeşiller ve Sol İttifakı, söz konusu görselleri ülkenin iletişim alanındaki düzenleyici kuruluşu olan Agcom’a şikayet etti. Şikayette Lig Partisi tarafından yayılan sahte görsellerin “nefret söyleminin her kategorisini içerdiği” belirtildi.



“GÖRSELLERDE NEFRET SÖYLEMİNİN HEMEN HER TÜRLÜSÜ MEVCUT”



Lig Partisi, son aylarda aralarında Facebook, Instagram ve X’in de olduğu sosyal medya kanalları üzerinden yapay zeka ile üretildiği anlaşılan onlarca görsel paylaşmıştı. Görsellerde çoğu zaman elleri bıçaklı siyah erkeklerin kadınlara ya da polis memurlarına saldırdığı görülüyordu.



PD Senatör Antonio Nicita, konuya ilişkin açıklamasında, “Salvini’nin partisinin yayınladığı ve yapay zeka ile oluşturulan görsellerde ırkçılıktan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye kadar hemen her kategoride nefret söylemi bulunuyor” ifadelerini kullandı. Göçmenler ve Araplar olmak üzere belirli bir grup insanı hedef almak için yapay zekanın kullanıldığına vurgu yapan Nicita, bu kişilerin söz konusu görsellerde “potansiyel suçlular, hırsızlar ve tecavüzcüler” olarak lanse edildiğine dikkat çekti.



Yapay zeka ile oluşturulan görsellerdeki “mağdurların” gözlerinin kimliklerinin belli olmaması için çaba harcanmış gibi kapatıldığına işaret eden senatör, böylelikle görsellerin gerçekmiş gibi gösterildiğini belirtti.



“KORKU YARATMA STRATEJİLERİNİN BİR PARÇASI”