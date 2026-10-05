Yapay zekayla mücadele. Meloni, sesini marka olarak tescilleyecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekayla üretilen sahte içeriklere ( deepfake ) karşı korunmak amacıyla sesini marka olarak tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurdu.

Meloni'nin danışmanları, kurumun internet sitesinde 5 Ekim tarihiyle yer alan başvuruyu doğruladı.

Reuters ajansının haberine göre Başvuru dosyasında Meloni'nin İtalyanca "Ben Giorgia Meloni'yim" ifadesini iki kez tekrarladığı dört saniyelik bir ses kaydı yer alıyor.

"Io sono Giorgia" (Ben Giorgia'yım) sözü, İtalyan liderin 2019 yılındaki bir miting konuşmasında öne çıkmış, ardından bir dans parçasına dönüştürülmüş ve 2021'de yayımlanan otobiyografisine de başlık olmuştu.

TESCİL TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Meloni'nin EUIPO'ya yaptığı başvuru halen inceleme aşamasında tutuluyor.

İtalyan basını, tescil talebi kabul edilse dahi bu adımın sesin yapay zekayla kopyalanmasını doğrudan engelleyemeyeceğine, ancak sesi izinsiz çoğaltmak isteyenlerin önüne yeni hukuki engeller çıkaracağına işaret ediyor.

İtalya Başbakanı son yıllarda internet ortamında hedef olduğu manipüle edilmiş görüntülerle de mücadele ediyor.

Gerçek dışı bu paylaşımlar arasında Meloni'yi bir yatakta iç çamaşırıyla gösteren sahte bir görsel de yer almış ve zaman zaman gerçek sanılarak yayılmıştı.

Bu tür içerikleri yalan yayma ve bireyleri hedef alma girişimi olarak nitelendiren Meloni, internet kullanıcılarını içerikleri paylaşmadan önce doğrulamaya çağırdı.

Kendi imkanlarıyla savunma yapabildiğini belirten Meloni, birçok insanın bu güce sahip olmadığını vurguladı.

İtalyan lider, yüzünü kullanarak internette sahte pornografik görüntüler üretmekle suçlanan Sardinyalı bir erkeğe 2024 yılında hukuk davası açmıştı.

Söz konusu dava halen bir İtalyan mahkemesinde görülüyor.