Yapaz zeka yardımıyla bomba yaptı, patlatacağı sırada yakalandı

ABD’nin New York eyaletinde bomba tehdidi paniği yaşandı. Long Island’da yaşayan 55 yaşındaki Michael Gann, yapay zeka desteğiyle yedi adet el yapımı bomba üretmekle suçlandı. Federal savcılar, Gann’ın bomba yapımını “barut satın almaktan daha kolay” diye tanımladığını aktardı.



Mahkeme belgelerine göre Gann, hazırladığı bombaları Long Island’dan Manhattan’a taşıdı. Beş bomba ve dört av tüfeği fişeği, SoHo’daki bir apartmanın çatısında saklandı. Yetkililer, Gann’ın fişekleri patlayıcılarla birleştirerek daha etkili bir saldırı planladığını belirtti.

"BURAYA BİR BOMBA MI ATARDINIZ?"



Gann’ın eylemleri yalnızca fiziksel hazırlıklarla sınırlı kalmadı. 27 Mart’ta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabına gönderdiği mesajda, “NYC’de düşünüyorum da… Buraya bir bomba mı atardınız?” ifadelerini kullandı. Yaklaşık beş hafta sonra, Instagram’da “Yarını yokmuş gibi oynamaya çıkmamı isteyen var mı?” paylaşımı yaptıktan sonra güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



Sorgusunda, bomba yapımını yapay zekadan öğrendiğini kabul eden Gann, kimyasal malzemeleri internet üzerinden temin ettiğini ve hangi maddeleri karıştıracağını yapay zekadan öğrendiğini itiraf etti. El yapımı bombalardan birinin 30 gram patlayıcı içerdiği ve bunun yasal havai fişek sınırının yaklaşık 600 katı olduğu açıklandı.



FBI New York Bürosu Başkanı Christopher Raia, Gann’ın Manhattan’da sivil halka yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu, ancak emniyet ve federal güçlerin ortak operasyonuyla kimsenin zarar görmediğini vurguladı.

BOMBALARLA YAKALANDI



Savcılık kayıtlarına göre, Gann ilk olarak dört bomba üretmiş, bunlardan üçünü Williamsburg Köprüsü üzerinden attı. İki bomba nehre düştü, biri ise metro tren raylarına isabet etti ve güvenlik ekiplerince imha edildi.



5 Haziran’da omuz çantasıyla yürürken yakalanan Gann, o sırada bombaları itfaiyeye teslim etmeye gittiğini söyledi. Ancak yapılan sorgulamada tüm suçlamaları kabul etti ve bomba yapımında yapay zeka kullandığını itiraf etti.



ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Vekili Jay Clayton, “Gann’ın çatıya yerleştirdiği bombalar ve raylara attığı patlayıcılar, yüzlerce insanın hayatını riske attı,” ifadelerini kullandı.



Gann henüz mahkemeye çıkmadı. Avukatı ise dava süreciyle ilgili basına açıklama yapmayı reddetti.

