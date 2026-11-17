YAPTIRIMLAR RUS PETROLÜNÜN YÖNÜNÜ ASYA'YA ÇEVİRDİ



Rusya 'nın petrol ihracatındaki değişimde, Avrupa Birliği'nin (AB) Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol, Şubat 2023'te ise petrol ürünleri ithalatını yasaklaması önemli rol oynadı.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması ile deniz taşımacılığı, sigorta ve finansman hizmetlerine getirdiği kısıtlamalar, Rus enerji şirketlerinin ihracat pazarlarını ve lojistik güzergahlarını yeniden düzenlemesini hızlandırdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın ocakta "Enerji Politikası" dergisinde yayımlanan makalesine göre, ülkenin petrol ihracatında Asya ülkelerinin payı 2021'de yüzde 40 seviyesindeyken 2025'te yüzde 80'e yükseldi.

Rusya'nın geçen yıl toplam 238 milyon ton petrol ihraç ettiğini bildiren Novak, Avrupa'ya yönelik sevkiyatın geçmişteki 175 milyon ton seviyesinden yaklaşık 25 milyon tona gerilediğini belirtti.

AB Konseyinin temmuzda kabul ettiği 21'inci yaptırım paketi kapsamında, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanılan 41 gemi daha yaptırım listesine eklenirken, kısıtlama uygulanan gemi sayısı 670'i aştı.

Yaptırımların yanı sıra Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik sorunları ile yükselen navlun fiyatları da kuzey rotasına ilgiyi artırdı.

S&P Global'in araştırmasına göre, Rusya'nın batısındaki petrol terminallerinden Doğu Asya'ya Süveyş Kanalı üzerinden yapılan sevkiyatlar genellikle en az altı hafta sürüyor. Arktik güzergahında ise uygun buz koşullarında taşıma süresi yüzde 40'a kadar azalıyor.

Kuzey rotasında mesafenin kısalması, yakıt tüketimi ve gemi kiralama giderleri açısından avantaj sağlarken buzkıran hizmetlerinin maliyeti, sınırlı sayıdaki uygun tanker ve zorlu iklim koşulları bu tasarrufu azaltıyor.

KUZEY DENİZ YOLU'NDA 40 MİLYON TONLUK TAŞIMACILIK BEKLENTİSİ



Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen toplam yük taşımacılığının bu yıl 40 milyon tonu aşmasını beklediklerini bildirdi.

Ekim ortası itibarıyla taşınan yük miktarının 35 milyon tonu geçtiğini belirten Lihaçev, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov da 11 Kasım'daki açıklamasında, güzergah üzerindeki transit taşımacılığın kasım başı itibarıyla 6 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığını belirtti.

Rosatom verilerine göre, Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2025'te toplam 37,2 milyon ton yük taşındı. Güzergah, petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), maden cevheri ve konteyner taşımacılığında da kullanılıyor.