Yaralı inek helikopterle taşındı

İsviçre Alplerinde her yıl bine yakın büyükbaş hayvan sonbahara doğru düşük rakımlı yerlere taşınıyor.



Bodenfahrt olarak anılan etkinlikte bu yıl ilginç bir olay yaşandı.



Yüksek rakımdaki ineklerden birinin ayağından rahatsız olması nedeniyle sahibi ineği yürütmek istemedi.



Topallayan hayvan için helikopter çağrıldı ve inek helikoptere bağlanarak aşağıya indirildi.



İneğin sahibi helikopterle taşınan ineğin acı çekmediğini ancak strese girmiş olabileceğini söyledi.



Ambros Arnold helikopter taşımacılığını etkili bir kısa yol olarak tanımlasa da ineğin bir anda havaya yükselmesiyle hayvan strese girme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.