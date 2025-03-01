Yaralı ve hasta Filistinliler Gazze'den ayrılıyor

Hamas-İsrail ateşkesinin bir parçası olarak 29. hasta grubu, Gazze'den ayrıldı.

Hastaların çoğu kanser de dahil olmak üzere kronik hastalıklardan muzdarip ve İsrail'in 16 ay önce başlattığı savaştan bu yana tedavi göremiyorlar.

Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes kapsamında toplam 400 Filistinlinin tedavi için Gazze'den ayrılmasına izin verilecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan bir binaların enkazından 21 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 388'e yükseldi.