Yardım değil, ölüm yağıyor: Bir kilo una muhtaç bırakıldılar

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinliler, sınırlı sayıdaki yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Bununla birlikte yardımlara ulaşmaya çalışan Filistinliler, İsrail ve ABD öncülüğündeki tartışmalı "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından dağıtılan yardımları almaya çalışırken İsrail askerleri tarafından kurşuna diziliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze'de açlık olmadığını iddia ederken, 87'si çocuk 133 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

"BİR KİLO UN BEKLİYORUZ"

Filistinliler, havadan atılan yardım paketlerinin ve bölgeye giren yardım kamyonlarının yeterli olmadığını ve 2 milyondan fazla nüfusa ulaşmadığını söylüyor.



Refah'tan Zawayda'ya göç eden Meryem Yahya, Amerikan Associated Press haber ajansına Gaze'deki son durumu anlattı.

“Karadan, havadan veya başka bir yerden yardım görmedik” diyen Yahya, “Burada, yol kenarında oturuyoruz, hiçbir şey almıyoruz ve bize hiçbir şey ulaşmıyor. Dilenciler gibi çadırlarda oturuyoruz, bir kilo un bekliyoruz ama kimse bize getirmiyor” diye ekledi.

İSRAİL'DEN "TAKTİKSEL DURAKLAMA"



İsrail, artan kıtlık uyarıları nedeniyle sınırlı insani yardımın ulaştırılması için dün, Gazze'nin üç bölgesinde günlük 10 saatlik “taktiksel duraklamalar” uygulamaya başladı.



Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgeye yardım konvoyları gönderirken, havadan paketler de atılmaya başladı ancak bu tehlikeli uygulama, daha önce çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açmıştı.