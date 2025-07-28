Yardım değil, ölüm yağıyor: Bir kilo una muhtaç bırakıldılar
İsrail'in açlık savaşı yürüttüğü Gazze'deki Filistinliler, "Dilenciler gibi çadırlarda oturuyoruz, bir kilo un bekliyoruz ama kimse bize getirmiyor” diyor.
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinliler, sınırlı sayıdaki yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.
Bununla birlikte yardımlara ulaşmaya çalışan Filistinliler, İsrail ve ABD öncülüğündeki tartışmalı "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından dağıtılan yardımları almaya çalışırken İsrail askerleri tarafından kurşuna diziliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze'de açlık olmadığını iddia ederken, 87'si çocuk 133 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
"BİR KİLO UN BEKLİYORUZ"
Filistinliler, havadan atılan yardım paketlerinin ve bölgeye giren yardım kamyonlarının yeterli olmadığını ve 2 milyondan fazla nüfusa ulaşmadığını söylüyor.
Refah'tan Zawayda'ya göç eden Meryem Yahya, Amerikan Associated Press haber ajansına Gaze'deki son durumu anlattı.
“Karadan, havadan veya başka bir yerden yardım görmedik” diyen Yahya, “Burada, yol kenarında oturuyoruz, hiçbir şey almıyoruz ve bize hiçbir şey ulaşmıyor. Dilenciler gibi çadırlarda oturuyoruz, bir kilo un bekliyoruz ama kimse bize getirmiyor” diye ekledi.
İSRAİL'DEN "TAKTİKSEL DURAKLAMA"
İsrail, artan kıtlık uyarıları nedeniyle sınırlı insani yardımın ulaştırılması için dün, Gazze'nin üç bölgesinde günlük 10 saatlik “taktiksel duraklamalar” uygulamaya başladı.
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgeye yardım konvoyları gönderirken, havadan paketler de atılmaya başladı ancak bu tehlikeli uygulama, daha önce çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açmıştı.
"ÇADIRLARDAN ÇIKMAYA KORKUYORLAR"
Han Yunus'tan Gazze'ye giden Ahmed El-Sumairi, insanların çadırdan çıkmaya ve çocuklarının üzerine bir kutu düşmesinden korktuğunu söyledi.
“Çadırlara düşen yardım malzemeleri nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti" diyen El-Sumairi, "Yerde ateşkes yok. Durum aynı: Kuşatma, yiyecek ve içecek yok” ifadelerini kullandı.
Yerinden edilen Filistinli, şunları ekledi: “Onlar buna geçici ateşkes diyorlar, biz bunu geçici ateşkes olarak görmüyoruz. Her yerde bombardıman görüyoruz.”
İskelet kadar zayıflamış çocukların görüntüleri ve açlıktan ölümler, uluslararası çapta İsrail'e yönelik eleştirileri alevlendirse de Binyamin Netanyahu hükümetine karşı henüz dünya çapında net bir adım atılmış değil.
NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ GÜNLERDİR YEMEK YEMİYOR
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, 28 adet gıda yardımı paketinin havadan atıldığını ve yardımların ulaştırılması için güvenli yollar oluşturacağını belirtti. Bu adımların Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım gruplarıyla koordineli olarak atıldığını ifade etti.
BM Dünya Gıda Programı, Gazze'nin tamamını yaklaşık üç ay boyunca beslemeye yetecek kadar gıda stoğu olduğunu veya stoğa ekleneceğini açıkladı. Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek yemediğini ve yaklaşık yarım milyon kişinin kıtlık benzeri koşullar altında yaşadığını belirtti.
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