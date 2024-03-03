Yardım konvoyuna saldırı: İsrail'den "acil tehdit" savunması

İsrail ordusundan Tuğamiral Daniel Hagari 48 saat içerisinde iki kez yardım bekleyen sivillerin hedef alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Açıklama İsrail Savunma Kuvvetlerinin yardım konvoyundaki sivil ölümlerine ilişkin incelemeyi geçen hafta tamamladığı bildirildi.

"ACİL TEHDİT OLAN SİVİLLERE MÜDAHALE EDİLDİ"



Açıklamaya göre İsrail askerleri önce uyarı atışı yaptı. Uyarı atışını dikkate almayan sivillerin askerler için "acil tehdit" unsuru oluşturduğu, bu nedenle de askerlere yaklaşan sivillere "müdahale edildiği" belirtildi.



Açıklamaya göre ordu benzer olayların tekrar yaşanmaması ve daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma başlattı.

"SİVİLLER İZDİHAM SONUCU ÖLDÜ"



İncelemede, İsrail Savunma Kuvvetlerinin yardım bekleyen sivillere yönelik kasıtlı saldırı gerçekleştirmediği, Filistinlilerin çoğunun "izdiham" sonucu öldüğü sonucuna varıldı.