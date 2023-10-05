Yargıç ve savcıyı hedef aldı: Trump mahkemeyi terk etti

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde Manhattan'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne geldi. Davanın sanıklarından olan ve ilk kez mahkemeye gelen oğlu Eric Trump ve avukatları Alina Habba ve Chris Kise de Trump'a eşlik etti.

Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, davanın kendisine yönelik bir siyasi suikast olduğu iddiasını yineleyerek, "Bu dava bir rezalet. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Haksızlığa uğradığını savunan Trump, "Bu bir cadı avı. Bu, Trump Tower'da yürüyen merdivenlerden indiğim gün başlayan cadı avının devamı ve ülkemiz için bir utanç" dedi.

YARGIÇ VE SAVCIYI HEDEF ALDI

Emekli Muhasebecisi Donald Bender'in çapraz sorgusuna devam edilen duruşmayı Florida’daki malikanesine dönmek üzere öğle arasında terk eden Trump, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davaya bakan Yargıç Arthur Engoron’u siyasi tutum takınmakla eleştiren Trump, "Neye karar vereceğini zaten biliyor. O demokrat bir yargıç" dedi.

New York Başsavcısı Letitia James'i ise "düzmece dava" açmakla itham eden Trump, "Şu anda Iowa'da, New Hampshire'da, Güney Carolina'da ya da Ohio'da olmayı tercih ederdim. Ancak burada sıkışıp kaldım. Çünkü beni meşgul etmek için Washington'daki Adalet Bakanlığı ile iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var. Çünkü anketlerde büyük farkla Biden’ın önünde gidiyorum" dedi.

Zorunlu olmadığı halde neden duruşmalara katıldığı sorulan Trump, dava sürecine atıfla "Bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu basına göstermek istedim. Çünkü bunu yapabilecek başka kimse gözükmüyordu" diye konuştu.