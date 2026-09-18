Yargıya müdahale soruşturması. 5 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN HSK'YA YAZI GÖNDERİLDİ

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada ise ifadelerde adı geçen hakim ve savcılara ilişkin de Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderildiği ifade edildi: "Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."