Yarım asır sonra gelen soruşturma: 86 yaşındaki kadın cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

İngiltere’nin Leicester kentinde, 1970’li yıllarda bir evin bahçesine insan kalıntılarının gömüldüğü ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 86 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.



Leicestershire Polisi, Wolverton Road üzerindeki bir adreste yaklaşık 45 yıl önce bir cesedin gömülmüş olabileceği yönünde üçüncü bir şahıstan ihbar aldıklarını belirtti. Bu ihbar üzerine 19 Temmuz Cumartesi günü söz konusu adreste arama emri çıkarılarak geniş çaplı inceleme başlatıldı. Aynı gün, olay yerine yaklaşık yarım mil uzaklıktaki Dumbleton Avenue'de bulunan başka bir adreste de arama yapıldı.



Polis, yaşlı kadının halen gözaltında olduğunu ve dedektifler tarafından sorgulandığını açıkladı. Her iki adreste de detaylı aramaların süreceği belirtildi.



Doğu Midlands Özel Operasyonlar Birimi'nden Başkomiser Neil Holden, soruşturmanın oldukça hassas ve karmaşık olduğunu belirterek, "Soruşturmanın çok erken bir aşamasındayız ve olayın tüm yönlerini anlamaya çalışıyoruz. Yerel halkın bu haberden endişe duyması anlaşılır bir durum, ancak sabırlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.