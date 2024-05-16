Yasa dışı Yahudi yerleşimciler gıda yüklü TIR'a saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 200 günden uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, açlıkla karşı karşıya kalan Filistinlilere giden yardım TIR'larına saldırıları hız kesmiyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine giden gıda yüklü yardım TIR'ı, fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.
Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden gelen yasa dışı Yahudi yerleşimciler 60 numaralı yol üzerinde gıda yüklü TIR'ı durdurdu.
Çoğunluğu gençlerden oluşan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, TIR'daki tonlarca un ve şekeri yağmaladı. Bazı yerleşimciler, gıda çuvallarını alarak yol kenarına attı. Bazıları da çuvalları keserek içindeki un ve şekerleri yola döktü.
TIR'ın yağmalanması sırasında bölgede bulunan İsrail askerlerinin yerleşimcilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, "gıda yardımlarının Hamas'a gittiğini" iddia etti.
Gazze'de kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden Yahudi yerleşimciler, Hamas'ın, kadın ve çocukların arasında yer aldığını bu nedenle TIR'ların geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.
Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki TIR'ın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Yerleşimcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu TIR'ın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.
Fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden insani yardım TIR'larına birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da TIR'ları durdurarak içindeki gıda yardımlarını yağmalamıştı.
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