Yasa dışı Yahudi yerleşimciler gıda yüklü TIR'a saldırdı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, "gıda yardımlarının Hamas'a gittiğini" iddia etti.



Gazze'de kadın ve çocukların açlık çektiğini kabul eden Yahudi yerleşimciler, Hamas'ın, kadın ve çocukların arasında yer aldığını bu nedenle TIR'ların geçişine izin vermeyeceklerini söyledi.



Filistinli Nakliyeciler Sendikası yetkilisi Adil Emir de gıda yüklü iki TIR'ın Cenin kentinden El Halil'e ilerlerken yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirtti.



Yerleşimcilerin Filistinli şoförü "feci şekilde darbettiğini" aktaran Emir, söz konusu TIR'ın "Cenin'den El Halil'e sevk edildiğini ancak buradan Gazze'ye insani yardım olarak mı gideceğini yoksa El Halil'de ticari amaçla mı kullanılacağını bilmediğini" söyledi.



Fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden insani yardım TIR'larına birçok kez engel olmuş bazı durumlarda da TIR'ları durdurarak içindeki gıda yardımlarını yağmalamıştı.