Yasak 3 yıl sonra kalktı, BAE'li yolcular Lübnan'a uçtu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşları, 3 yıllık seyahat yasağının ardından Lübnan'ı ziyaret etmeye başladı.



BAE Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını kaldırma kararından sonra başkent Beyrut'a ulaşan BAE'li yolcular, tatlı ve güllerle karşılandı.

YOLCULARI KARŞILAYANLAR ARASINDA BAKAN DA YER ALDI



Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaşan BAE vatandaşlarını karşılayan Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, iki ülke arasındaki ilişkilerde güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.



Lübnan ile Körfez'deki Arap ülkeleri arasında ilişkilerin geliştiğine işaret eden Markus, seyahat yasağının kalkmasıyla Lübnan'da turizmin canlanacağını ifade etti.



Markus, Lübnan hükümeti olarak Körfez'deki Arap ülkelerinin vatandaşlarının seyahatleri için her türlü kolaylığı sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK DE 3 YILIN ARDINDAN YENİDEN AÇILMIŞTI



Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Körfez'deki Arap ülkelerinin Beyrut büyükelçileri ile dün ülkedeki güvenlik durumunu görüşmüştü.



Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.



BAE, 25 Ocak'ta da 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından Beyrut'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurmuştu.



BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE ile Lübnan arasında güçlenen ilişkiler bağlamında vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını da 7 Mayıs itibariyle kaldırma kararı aldığını açıklamıştı.

