Yasak aşk ABD'li bakanı görevinden etti

KONGRE’DE GERGİN ANLAR

İddialar, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir komite oturumunda yeniden gündeme geldi. Noem’e Lewandowski ile ilişkisi olup olmadığı doğrudan soruldu.

Noem bu soruya sert tepki göstererek iddiaları “magazin çöplüğü” olarak nitelendirdi.

“Bugün bu komitede magazin dedikodularının konuşuluyor olmasına şaşırıyorum.” diyen Noem, Lewandowski’nin Beyaz Saray’da görev yapan çok sayıda özel hükümet çalışanından biri olduğunu söyledi.

Oturum sırasında Noem’in eşi Byron Noem’in de salonda bulunduğu ancak tartışma başlamadan önce uçuşu olduğu için ayrıldığı bildirildi.

NOEM'İN POLİTİKALARI UZUN ZAMANDIR TARTIŞMA KONUSU

Noem, İç Güvenlik Bakanı olarak özellikle Donald Trump’ın kitlesel sınır dışı politikasını yürütmekle görevliydi.

Görevdeki ilk yılında yaklaşık 675 bin kişinin sınır dışı edilmesini sağladı. Ancak bu rakam, Beyaz Saray’ın yılda 1 milyon sınır dışı hedefinin altında kaldı.

MİNNESOTA’DAKİ OPERASYON KRİZİ

Noem’in görev süresindeki en büyük krizlerden biri Minnesota eyaletindeki göçmen operasyonları oldu.

Minneapolis’te düzenlenen operasyonlar protestolara yol açarken, iki ABD vatandaşı Renee Good ve Alex Pretti federal ajanlarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Noem bu iki kişiyi “yerli terörist” olarak nitelendirdi. Ancak daha sonra ortaya çıkan cep telefonu ve vücut kamerası görüntüleri, olayların gerçek yönünü gösterdi.

LÜKS UÇAK TARTIŞMASI

Noem ayrıca bakanlık bütçesini israf ettiği iddialarıyla da gündeme geldi.

İç Güvenlik Bakanlığı için iki Gulfstream G700 lüks jet satın alınmasını onayladı. Bakanlığın ayrıca yaklaşık 70 milyon dolarlık bir Boeing 737 almayı planladığı da ortaya çıktı. Noem, bu uçakların “uzun menzilli komuta ve kontrol uçakları” olarak kullanılacağını ve sınır dışı operasyonlarına da hizmet edeceğini savundu.

“BLANKETGATE” SKANDALI

Corey Lewandowski de ayrı bir skandalın merkezine oturdu.

Reuters ve Wall Street Journal’ın haberine göre Lewandowski, bir seyahat sırasında Noem’in battaniyesinin kaybolduğunu öne sürerek bir Sahil Güvenlik pilotunu görevden aldı.

Hatta pilot kabinine girerek uçağın yükseldiği sırada battaniyenin nerede olduğunu sorduğu iddia edildi. Olay basında “Blanketgate” olarak anıldı. Lewandowski ise iddiaları reddetti.