Yasak aşk ABD'li bakanı görevinden etti
06.03.2026 16:05
ABD’de İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Kristi Noem.
ABD’de İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, danışmanı Corey Lewandowski ile yaşadığı iddia edilen yasak aşk söylentileri ve görev süresindeki tartışmalı kararların ardından görevden alındı.
ABD’de İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Kristi Noem, hakkında aylardır süren tartışmalar ve eleştirilerin ardından görevden alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Noem’in yerine Cumhuriyetçi Senatör Markwayne Mullin’in getirileceğini açıkladı.
Noem’in görevden alınması, hem bakanlık dönemindeki tartışmalı kararlar hem de özel hayatına ilişkin gündeme gelen iddiaların ardından geldi.
Kristi Noem ve kocası Byron Noem.
ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLİLİK
Kristi Noem siyasete atılmadan önce Güney Dakota’da ailesiyle sade bir hayat sürüyordu. Bu dönemde, aynı lisede okuduğu ve ağabeyinin arkadaşı olan Byron Noem ile tanıştı.
Çift, genç yaşta yakınlaştı ve Kristi Noem 20 yaşındayken Byron Noem ile evlendi. Byron Noem eşinden iki yaş büyük.
TRUMP'IN DANIŞMANIYLA YASAK İLİŞKİ İDDİASI
Noem’in özel hayatı ilk kez 2023 yılında ortaya atılan ilişki iddialarıyla gündeme geldi. İddialara göre Noem’in, Donald Trump’ın yakın siyasi danışmanlarından Corey Lewandowski ile evlilik dışı bir ilişkisi bulunuyordu.
New York Post’un haberine göre ikili, 2021 yılında Orlando’da düzenlenen bir konferans sırasında bir otel barında samimi şekilde görülmüştü. Başka bir kaynak ise Noem’i 2020 yılında Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde Lewandowski’nin dizinde otururken gördüğünü öne sürdü.
Hem Noem hem de Lewandowski iddiaları reddederek bunların “siyasi amaçlı uydurulmuş söylentiler” olduğunu savundu.
Fotoğrafta yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Lewandowski'nin Noem'in arkasından geçtiği görülüyor.
KONGRE’DE GERGİN ANLAR
İddialar, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir komite oturumunda yeniden gündeme geldi. Noem’e Lewandowski ile ilişkisi olup olmadığı doğrudan soruldu.
Noem bu soruya sert tepki göstererek iddiaları “magazin çöplüğü” olarak nitelendirdi.
“Bugün bu komitede magazin dedikodularının konuşuluyor olmasına şaşırıyorum.” diyen Noem, Lewandowski’nin Beyaz Saray’da görev yapan çok sayıda özel hükümet çalışanından biri olduğunu söyledi.
Oturum sırasında Noem’in eşi Byron Noem’in de salonda bulunduğu ancak tartışma başlamadan önce uçuşu olduğu için ayrıldığı bildirildi.
NOEM'İN POLİTİKALARI UZUN ZAMANDIR TARTIŞMA KONUSU
Noem, İç Güvenlik Bakanı olarak özellikle Donald Trump’ın kitlesel sınır dışı politikasını yürütmekle görevliydi.
Görevdeki ilk yılında yaklaşık 675 bin kişinin sınır dışı edilmesini sağladı. Ancak bu rakam, Beyaz Saray’ın yılda 1 milyon sınır dışı hedefinin altında kaldı.
MİNNESOTA’DAKİ OPERASYON KRİZİ
Noem’in görev süresindeki en büyük krizlerden biri Minnesota eyaletindeki göçmen operasyonları oldu.
Minneapolis’te düzenlenen operasyonlar protestolara yol açarken, iki ABD vatandaşı Renee Good ve Alex Pretti federal ajanlarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti.
Noem bu iki kişiyi “yerli terörist” olarak nitelendirdi. Ancak daha sonra ortaya çıkan cep telefonu ve vücut kamerası görüntüleri, olayların gerçek yönünü gösterdi.
LÜKS UÇAK TARTIŞMASI
Noem ayrıca bakanlık bütçesini israf ettiği iddialarıyla da gündeme geldi.
İç Güvenlik Bakanlığı için iki Gulfstream G700 lüks jet satın alınmasını onayladı. Bakanlığın ayrıca yaklaşık 70 milyon dolarlık bir Boeing 737 almayı planladığı da ortaya çıktı. Noem, bu uçakların “uzun menzilli komuta ve kontrol uçakları” olarak kullanılacağını ve sınır dışı operasyonlarına da hizmet edeceğini savundu.
“BLANKETGATE” SKANDALI
Corey Lewandowski de ayrı bir skandalın merkezine oturdu.
Reuters ve Wall Street Journal’ın haberine göre Lewandowski, bir seyahat sırasında Noem’in battaniyesinin kaybolduğunu öne sürerek bir Sahil Güvenlik pilotunu görevden aldı.
Hatta pilot kabinine girerek uçağın yükseldiği sırada battaniyenin nerede olduğunu sorduğu iddia edildi. Olay basında “Blanketgate” olarak anıldı. Lewandowski ise iddiaları reddetti.
Noem, El Salvador’daki Cecot hapishanesini ziyaret ederek tartışma yarattı.
EL SALVADOR HAPİSHANESİNDE FOTOĞRAF
Noem ayrıca ABD’den sınır dışı edilen bazı göçmenlerin gönderildiği El Salvador’daki Cecot hapishanesini ziyaret ederek tartışma yarattı.
Ziyaret sırasında parmaklıkların arkasındaki mahkumların önünde fotoğraf çektiren Noem’in kolunda 50 bin dolarlık altın Rolex Cosmograph Daytona saat bulunması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
İKİ İSME DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Tüm bu tartışmaların ardından Trump, Noem’in İç Güvenlik Bakanlığı görevinden ayrılacağını ve farklı bir görev üstleneceğini açıkladı. Noem’in “Amerikalar’ın Korunması Özel Temsilcisi” olarak yeni bir rol üstleneceği bildirildi.
Noem’in görevden ayrılmasıyla birlikte Corey Lewandowski’nin de İç Güvenlik Bakanlığı’ndan ayrılacağı açıklandı.