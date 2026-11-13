Yasak aşk ve casusluk skandalı büyüyor. İstifa etti, Kongre'de ifade verecek
13.11.2026 05:30
Son Güncelleme: 13.11.2026 05:30
Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile birlikte görüntülenmişti.
Dünyada piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket olan çip devi Nvidia'yı sarsan yasak aşk ve casusluk depremi sürüyor. Görevinden istifa eden CEO Jensen Huang Kongre'de ifade vermeyi kabul etti.
Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD merkezli çip devi Nvidia'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang isimli kadınla evlilik dışı ilişki iddialarının ardından görevinden istifa etti.
Nvidia'nın mali işler direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapacağı açıklandı. Gelişme, çip üreticisini krize sürüklerken Huang'ın büyümesine katkıda bulunduğu yapay zeka sektöründe de şok etkisi yarattı.
İFADE VERMEYİ KABUL ETTİ
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, eski CEO Jensen Huang'a şirketteki son gelişmelerle ilgili ifade vermeye çağırdı. CNBC'nin haberine göre Huang, Şükran Günü'nden önce Kongre'de ifade vermeyi kabul etti.
Jensen Huang'ın ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkisi de çok tartışılmıştı.
TRUMP YÖNETİMİNE DE SIÇRAR MI?
Kriz, Trump yönetiminden bazı isimleri de kapsayabilecek bir dalgaya dönüştü. O isimler arasında, yönetimin Çin'e çip satışlarını denetleme biçimi nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya olan Ticaret Bakanı Howard Lutnick de bulunuyor. Hem Lutnick hem de Huang, iki partiden Çin'e karşı sert tutumuyla bilinen isimlerin itirazlarına rağmen Çin'e yapılan çip satışlarının önündeki kısıtlamaların gevşetilmesini savunmuştu.
Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin perşembe günü Lutnick'in görevden alınıp alınmaması gerektiğini görüştü.
Beyaz Saray Lutnick'in geleceğine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Ancak daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın "bakana ve görevini yerine getirme kabiliyetine tam güven duyduğunu" söylemişti.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Scott, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i de Kongre'de ifade vermeye çağırdı.
Öte yandan ABD Adalet Bakanı Todd Blanche Çinli iş kadını Alice Huang'ın Çin casusu olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığı'nın henüz bir sonuca varmadığını söyledi.
Huang 1993'te Nvidia'nın kuruluşunda yer almıştı.
DESTEK VERMİŞTİ
Kriz, Nvidia'nın ABD yönetimiyle ilişkilerini de yeniden gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada ülke için son derece başarılı işler gerçekleştirdiğini söyleyerek Jensen Huang'a destek vermişti.
ABD Başkanı ayrıca Huang'ın kendisine, ilişki yaşadığı Çinli kadının casus olduğuna ilişkin iddialardan haberdar olmadığını söylediğini ifade etmişti.
TRUMP, TIM COOK'U ÖNERDİ
Huang'ın istifası sonrası ise Donald Trump, şirketin başına geçmesini istediği ismi açıkladı: Apple'ın eski CEO'su Tim Cook.
Huang'ın görev süresi boyunca başarılı bir yöneticilik sergilediğini ifade eden Trump, "Harika bir iş çıkaran Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var: Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor!" ifadelerini kullandı.
Jensen Huang'ın şirkette birlikte çalıştığı bir yöneticiyle de yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
NE OLDU?
1993'te Nvidia'nın kuruluşunda yer alan ve yaklaşık yüzde 3,61'lik hissesiyle şirketin dördüncü büyük yatırımcısı olan Huang üzerindeki baskı, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir iş kadınıyla ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından artmaya başladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre Huang, Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang ile yakın ilişki içindeydi.
ABD istihbarat birimlerinin Alice Huang'ın Pekin yönetimi adına bilgi topladığına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu casusluk iddiaları yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Çin yönetimi de iddiaları reddetti.
Soyadı benzerliğine rağmen Jensen Huang ile herhangi bir akrabalığı bulunmayan Alice Huang'ın, Nvidia CEO'suyla Tayvan, Singapur ve Kaliforniya'da birlikte görüntülendiği belirtildi.
Krizin boyutu, 11 Kasım Çarşamba günü New York Times gazetesinde yayımlanan yeni bir haberle daha da büyüdü. Haberde Huang'ın doğrudan kendisine bağlı çalışan Nvidia'nın sağlık alanından sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı ileri sürüldü.
Huang eşini aldattığını kabul edip "Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm." dedi.
İTİRAF ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ
"Deri ceketli rock yıldızı" olarak nitelenen 63 yaşındaki Jensen Huang, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek ailesinden özür diledi. Huang, "Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Çok üzgünüm." dedi.
Bu gelişmenin ardından Nvidia yönetim kurulunun çarşamba günü Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmek üzere toplandığı açıklandı. Şirket yönetimi, daha önce ortaya çıkan iddialar üzerine Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak amacıyla bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.
Dışarıdan hukuk danışmanlarının da katıldığı soruşturmanın, şirketin ticari sırlarının veya ABD'nin ulusal güvenliğinin tehlikeye girip girmediğini incelemesi öngörülüyordu. Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'daki açıklamasında şirket sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını belirtmiş ve Huang'a güvenini ifade etmişti. Ancak sonraki günlerde ortaya çıkan yeni iddialar, şirketin yönetim krizini derinleştirdi ve Huang'ın istifasıyla sonuçlandı.