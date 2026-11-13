Yasak aşk ve casusluk skandalı büyüyor. İstifa etti, Kongre'de ifade verecek

TRUMP YÖNETİMİNE DE SIÇRAR MI?

Kriz, Trump yönetiminden bazı isimleri de kapsayabilecek bir dalgaya dönüştü. O isimler arasında, yönetimin Çin'e çip satışlarını denetleme biçimi nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya olan Ticaret Bakanı Howard Lutnick de bulunuyor. Hem Lutnick hem de Huang, iki partiden Çin'e karşı sert tutumuyla bilinen isimlerin itirazlarına rağmen Çin'e yapılan çip satışlarının önündeki kısıtlamaların gevşetilmesini savunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin perşembe günü Lutnick'in görevden alınıp alınmaması gerektiğini görüştü.

Beyaz Saray Lutnick'in geleceğine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Ancak daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın "bakana ve görevini yerine getirme kabiliyetine tam güven duyduğunu" söylemişti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Scott, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i de Kongre'de ifade vermeye çağırdı.

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Todd Blanche Çinli iş kadını Alice Huang'ın Çin casusu olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığı'nın henüz bir sonuca varmadığını söyledi.