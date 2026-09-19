Yasak başlıyor. Elden çıkarmak için zamanla yarışıyorlar

Çin 'in başkenti Pekin'de uygulamaya girecek yeni düzenleme, drone 'ların sadece uçurulmasını değil, bulundurulmasını da yasaklıyor. Bu nedenle drone sahipleri, cihazlarını 15 Kasım'a kadar elden çıkararak paralarını biraz olsun kurtarabilmek için geri alım noktalarına akın ediyor.

Kent genelindeki yetkili geri alım noktalarında görevli personel, getirilen cihazları değerlendirerek drone sahipleriyle fiyat pazarlığına girişiyor ve bu nedenle de uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünyanın en büyük drone üreticisi DJI'ın Pekin'deki ana mağazasında da durum farklı değil. Burada da birçok kişi cihazlarını makul bir fiyata geri satabilme umuduyla sıra bekliyor.



YENİDEN SATIŞ FİYATININ YÜZDE 30'U KADAR DEVLET TEŞVİKİ



Kullanıcılar, onaylı geri alım noktalarında cihazlarını satarak 31 Ekim'e kadar yeniden satış değerinin yüzde 30'u oranında (en fazla 3 bin yuan / yaklaşık 22 bin TL) devlet teşviki alabiliyor. Bu oran 14 Kasım'a kadar ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

Alternatif olarak, kullanıcılar cihazlarını 200 yuan (bin 460 TL) teşvik karşılığında geri dönüşüme verebiliyor veya Pekin dışına ücretsiz olarak sevk edebiliyor.



DÜZENLEMEDEN MEMNUN OLAN DA VAR OLMAYAN DA…



DJI mağazasında cihazını satmak için sıra bekleyen bir drone sahibi, "Yasağın makul olduğunu düşünüyorum. Hükümetin güvenliği sağlamak ve hava sahasını yönetmek istemesini anlayabiliyorum. Ne de olsa Pekin bir başkent." ifadelerini kullandı. 6 yıl önce cihazını yaklaşık 6 bin yuana (44 bin TL) satın alan adam, resmi yeniden satış uygulamasında kendisine verilen ön tahmine dayanarak satıştan en az 1000 yuan (7 bin 300 TL) elde etmeyi umduğunu belirtti.

Öte yandan, süreçten memnun olmayanlar da var. Kendisini drone meraklısı olarak tanımlayan ve geri alım planını "soygun" olarak nitelendiren Zhu isimli bir drone sahibi ise 5 cihazını geri sattığını ve ilk alım fiyatlarına kıyasla binlerce yuan kaybettiğini belirterek, "Bu düzenleme çok fazla para kaybetmeme neden oldu. Bu benim kişisel eşyam. Elbette mutlu değilim. Çaresizim ve öfkeliyim." dedi. Zhu ayrıca, geri alınan drone'ların sayısı çok fazla olduğu için fiyatların yüzde 40'a varan oranlarda düştüğünü ekledi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Hava sahası güvenliğine ilişkin endişeler, haziran ayında küçük bir uçağın Pekin'in en yüksek binasına çarpması, pilotun hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanmasının yanı sıra başkentin uluslararası havalimanlarından birine giden uçuş rotasını aksatmasıyla iyice artmıştı.

Yoğun bir sansüre tabi tutulan ve Çin hükümet merkezinin sadece birkaç kilometre uzağında meydana gelen olayın Pekin yönetiminde tedirginlik yarattığı değerlendiriliyor. Pekin yönetimi, şehir genelinde drone bulundurma yasağını duyururken, "başkentin güvenliğini koruma" ihtiyacından kaynaklandığını açıkladı.

Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre 2025 sonu itibarıyla ülke genelinde kayıtlı 3 milyon 285 bin drone bulunuyor ancak ülkenin büyük bölümünde drone'ları kaydettirme zorunluluğu yok.



DRONE'UNA BU SÖZLERLE VEDA ETTİ

İnternet ortamında ise birçok Pekinli, drone koleksiyonlarına veda mesajları paylaştı. RedNote olarak bilinen sosyal medya platformu Xiaohongshu'da bir kullanıcı, "Yapabileceğim bir şey yok, eşlik ettiğin için teşekkürler. Umarım gelecekte gökyüzünde dolaşmaya devam edebilirsin," ifadelerine yer verdi.