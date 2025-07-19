Yasak tanımayan rota: Dünyanın en büyük tanker filosunda petrol çatlağı

Denizcilik kaynakları, Avrupa Birliği'nin kısıtlamaları daha da sıkılaştıracak yeni yaptırım dalgasına rağmen, Yunan tanker operatörlerinin onaylı Rus petrol ihracatı yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Rusya'dan ihraç edilen petrolün büyük bir kısmı şu anda “gölge filo” olarak adlandırılan denetimsiz tankerler tarafından taşınıyor. Ancak denizcilik verileri, dünyanın en büyük tanker filosunun bir parçası olan Yunanistan'a ait gemilerin de yaptırım kapsamına girmeyen ya da fiyat sınırını aşan Rus ham petrolünün bir kısmını taşıdığını gösteriyor.

AB dün, Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı, hayati önem taşıyan enerji endüstrisine daha fazla darbe vurmayı amaçlayan tedbirleri de içeren 18'inci yaptırım paketini kabul etti.

Tedbirlerin merkezinde, AB'nin ortalama piyasa fiyatının yüzde 85'inden daha düşük bir fiyatla Rus ham petrolünün satın alınmasını engellemeye çalışacağı bir fiyat üst sınırı yer alıyor. Bu sınır şu anda varil başına 47,60 dolar civarında.

"TÜCCARLAR BU FİYATTAN ALMAYA DEVAM EDERSE..."



Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Rusya'dan her ay düzinelerce petrol sevkiyatı yapan ve toplam ticaretin tahmini yüzde 20'sini oluşturan Yunan nakliye şirketlerinin ellerinden geldiğince sevkiyat yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ticarete dahil olan bir Yunan nakliye şirketinden bir kaynak, “Tüccarlar bu fiyattan petrol almaya devam ettiği sürece işler pek değişmeyecek, yeni sınıra saygı duyacağız” dedi.

AB HAMLESİNİN ETKİSİNİ SINIRLAYACAK

ABD şu ana kadar AB'nin fiyat sınırlamasına uyum sağlama konusunda herhangi bir istek göstermedi. Petrolün çoğu dolar üzerinden satıldığından ve sadece ABD bankaları dolar ödemelerinin takasını kısıtlayabildiğinden, bu durum AB'nin hamlesinin etkisini muhtemelen sınırlayacak.

Bununla birlikte, Avrupalı firmaların yaptırımlarla uyumlu Rus petrolü ticaretine karmaşıklık katacak.

