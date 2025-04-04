Yasaklanmış Kızılderili kabile adasına ayak basan ABD'li turist tutuklandı

Hindistan polisi, endüstriyel dünyanın dokunmadığı bir kabileye hindistan cevizi ve diyet kola götürmek üzere, son derece kısıtlı bir adaya gizlice giren ABD'li turisti tutukladıklarını açıkladı.



The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre 24 yaşındaki Mykhailo Viktorovych Polyakov, sayılarının sadece 150 civarında olduğuna inanılan Sentinel halkıyla tanışmak amacıyla Hindistan'ın Andaman Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel'in kısıtlı bölgesine ayak bastı.



Yerli halkı dışarıdan gelebilecek hastalıklardan korumak ve yaşam tarzlarını muhafaza etmek amacıyla tüm yabancıların adanın 5 kilometre yakınına seyahat etmeleri yasak.



Andaman ve Nicobar Adaları polis şefi HGS Dhaliwal AFP'ye yaptığı açıklamada, “Amerikan vatandaşı tutuklanmasının ardından yerel mahkemeye çıkarıldı ve şu anda sorgulanmak üzere üç gün gözaltında tutuluyor” dedi.



Uydu fotoğraflarına göre ada, en geniş noktasında yaklaşık 9, 6 kilometre uzanan mercan kayalıklarıyla çevrili, sık ormanlı ve beyaz kumlu plajlara sahip.



AMERİKALI MİSYONERİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Sentinelliler son olarak 2018 yılında, sahillerine yasadışı olarak inen 27 yaşındaki Amerikalı misyoner John Allen Chau'yu öldürdükten sonra uluslararası manşetlere çıkmıştı.



Chau'nun cesedine ulaşılamadı ve Hindistan'ın adaya gidilmesini yasaklayan yasası nedeniyle ölümüyle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı.



Hindistan, geniş Andaman ve Nicobar Adalarını stratejik olarak kilit küresel nakliye yolları üzerinde görüyor. Bu adalar Myanmar'a Hindistan anakarasından daha yakın.