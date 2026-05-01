Yasal boşlukla imparatorluk kurdu, kendini kral ilan etti

İsviçre 'de Jonas Lauwiner isimli bir adam, sahipsiz olarak kayıtlı 148 araziyi üzerine geçirerek kendi ifadesiyle bir “imparatorluk” kurdu.

Toplamda 117 bin metrekarelik alanı kapsayan bu araziler arasında, konut sahiplerinin kullandığı 83 yol da yer alıyor.

“BEN SEMBOLİK BİR KRALIM”

Kendini “kral” ilan eden Lauwiner, “Bu sadece bir şaka değil, yeni bir şey yarattım.” ifadelerini kullandı ve “İsviçre Kralı” unvanının aslında medya tarafından ortaya atıldığını söyledi.

Askeri tarz kıyafetlerle poz veren ve kendine ait “resmi krallık sitesi” işleten Lauwiner, bir liyakat nişanı, imparatorluk bankası ve eski askeri araçlardan oluşan bir yapı da kurdu.

Burgdorf’taki bir binayı “saray” olarak tanımlayan Lauwiner, burada eski bir amfibi tank sergiliyor.

Tüm tartışmalara rağmen Lauwiner, İsviçre devletine meydan okumak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak, "Sembolik bir kral olduğumun farkındayım. İsviçre’nin gerçek egemeni değilim.” diyor.

KANUNA GÖRE ÜCRETSİZ DEVRALMA MÜMKÜN

İsviçre yasalarına göre sahipsiz olarak kaydedilen araziler, yerel yönetime yazılı başvuruda bulunularak ücretsiz şekilde devralınabiliyor.

Bu tür araziler genellikle terk edilmiş yollar, küçük ormanlık alanlar ya da miras anlaşmazlıkları nedeniyle sahiplenilmeyen parsellerden oluşuyor.

YOLLAR ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDİYOR

Lauwiner, devraldığı bazı yollar için bakım ücreti talep ettiğini belirtti. Ayrıca, yol çevresinde inşaat izni verilmesi veya yeni evler için geçiş hakkı satışıyla gelir elde ettiğini söyledi.

“Adilim. Yolları kapatmıyorum ve yüksek ücret talep etmiyorum.” diyen Lauwiner, bu süreci “kan dökülmeden yürütülen dijital bir askeri operasyon” olarak tanımladı.

YEREL YÖNETİMLERDEN SERT TEPKİ

Lauwiner’ın faaliyetleri, yerel yetkililerin tepkisini çekti. Bazı yöneticiler, sistemin kişisel kazanç için kötüye kullanıldığını savundu.

Yetkililer, sahipsiz arazilerde ön alım hakkının belediyelere verilmesini öngören düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı.