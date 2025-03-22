Yaşamla ölüm arasındaki fark: 1,5 yıllık zulme şahitler

Yeryüzü Doktorları Derneği, çeşitli coğrafyalarda açlıkla mücadelede etmek amacıyla başlattığı "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyasına destek çağrısında bulundu.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları açlık sorunlarının yaşandığı ülkelerde özellikle 5 yaş altı çocuklara, hamile ve emziren annelere yönelik tedavi programı uyguladığı projeyi, sürdürülebilir kılmak için kampanyalarla destekliyor.



Dernek, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da açlıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyasına destek çağrısında bulunuyor.



Yeryüzü Doktorları, özellikle açlık krizinin en çok yaşandığı ülkeler olan Çad, Yemen, Somali ve Afganistan'da açtığı sağlık merkezlerinde yıllardır muayene ve tıbbi beslenme tedavisi uyguluyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan malnütrisyon hastalığının en yaygın olduğu bu ülkelerde dernek, terapötik gıda ve hastanın ihtiyacına göre özel besleyici mamalar (RUTF) ile binlerce insanın hayata tutunması için mücadele veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney, Gazze'de ateşkesin bozulmasının bölgede 1,5 seneden beri devam eden açlık krizini gözler önüne serdiğini, en temel hak olan gıdaya erişim ve gıda güvenliği hakkının ihlaline şahit olunduğunu belirtti.