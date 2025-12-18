Yaşanan 5. futbolcu cinayeti. Ünlü futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

33 yaşındaki eski futbolcu Mario Pineida Guayaquil'de annesi ve eşi olduğu düşünülen bir kadınla daha birlikte sokakta olduğu sırada motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Yapılan saldırının ardından futbolcu ve kimliği belirtilmeyen bir kadın hayatını kaybetti.

Ekvador İçişleri Bakanlığı, Pineida'nın ölümünü detay vermeden doğruladı ve soruşturma için özel bir polis ekibi görevlendirdiklerini açıkladı. Barcelona de Guayaquil kulübü ise yaptığı açıklamada taraftarlarının Pineida'nın ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

FUTBOLCULARIN HEDEF OLDUĞU ÜLKE: EKVADOR

Latin Amerika'nın en güvenilir ülkelerinden biri olarak düşünülen Ekvador zamanla Kolombiya ve Peru ile dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler arasında önemli bir uyuşturucu geçiş merkezi haline geldi. Olayın yaşandığı Guayaquil şehri ise uyuşturucu kaçakçılığı ve çete şiddetinin yüksek olduğu şehirlerden biri haline geldi. Son ayalarda Ekvador'da birçok futbol oyuncusu saldırıya uğradı.

PİNEİDA'NIN KARİYERİ

Pineida, Ekvador Milli Takımı formasıyla 2018 ve 2022 Dünya Kupaları elemeleri de dahil olmak üzere sekiz maça çıktı, ancak 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer almadı. Pineida profesyonel kariyerine 2010-2015 yılları arasında forma giydiği Independiente del Valle'de başladı. Daha sonra 2016'da Guayaquil sahil kentinin kulübüne transfer oldu ve burada iki lig şampiyonluğu kazandı. Savunma oyuncusu ayrıca 2022'de Brezilya'nın Fluminense takımında kısa bir süre geçirdi.