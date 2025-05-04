“Yaşayan Nostradamus”tan Prens Harry kehaneti: Tarih verdi

İngiltere’de yüksek düzeyli polis koruması seviyesi düşürülen Sussex Dükü Prens Harry hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce bulunduğu kehanelerin bazıları doğru çıktığı için “Yaşayan Nostradamus” olarak da bilinen Athos Salomé, Prens Harry’nin Temmuz-Eylül 2025 tarihleri arasında insani yardım ve destek amaçlı bir seyahat sırasında “ciddi” bir güvenlik olayını bertaraf edebilmesi için bu dönemde yapacağı görüşme ve katılacağı etkinlikleri ertelemesi gerektiğini savundu.



Mirror gazetesinin haberine göre, Salomé, yaşanacağını öne sürdüğü olayda Harry’nin zarar görmeyeceğini ama saldırı ve tehditlere ne kadar açık olduğuna dair kamuoyu nezdindeki değerlendirmenin yeniden gözden geçirilmesine yetecek kadar ciddi bir olayla karşı karşıya olacağını iddia etti.



“BEKLENMEDİK VE RAHATSIZ EDİCİ BİR GELECEK ONU BEKLİYOR”



Salomé, Sussex Dükü’nün ABD’nin Kaliforniya eyaletine taşındığı günden bu yana ailesiyle yaşanan gerilimler açısından “sürekli bir kasırganın” içinde olduğunu ama bunun da ötesinde Prens Harry açısından “beklenmedik” ve “rahatsız edici” bir geleceği beraberinde getirecek “daha derin enerjik bir katmanın” olduğunu söyledi.



Harry’nin, eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla ABD’de kurduğu yeni hayat ile “kraliyetin hayaletleri” arasında sıkıştığını söyleyen Salomé, altı alanda değişikliklerin olacağını, bunun “kraliyet hedefi” olmaktan babası Kral 3’üncü Charles ile barışmaya ve gün yüzüne çıkacak “acı verici” bazı gerçeklere kadar bir dizi değişiklik anlamına geldiğini ileri sürdü.



“KRAL VE PRENS ARASINDA SESSİZ BİR BARIŞMA OLACAK”



Salomé’nin iddiasına göre, İngiltere açısından “ihmali” gözler önüne serecek “gizli belgeler” bu süreçte gün yüzüne çıkacak. Bu bağlamda öngörülerde bulunan Salomé, Prens Harry’nin “insani bir seyahat sırasında önemli bir güvenlik olayından uzak durmak için etkileşimlerini ertelemesi gerektiğini” söyledi. Prens Harry’nin bu olayı zarar görmeden atalatacağını belirten Salomé, bunun yine de “tehditlere açıklığına dair kamuoyunun yeniden değerlendirme yapmasına yetecek kadar ciddi olacağını” kaydetti.



Salomé, Prens Harry ve kanser tedavisi gören Kral 3’üncü Charles arasında “sessiz bir barışma” olacağını, bunun “samimi” ve “kameralardan uzak bir şekilde gerçekleşeceğini” belirterek söz konusu gelişmenin “bir aciliyet hissiyle” yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Salomé, Prens Harry ve kardeşi Prens William arasındaki ilişkinin ise “uzak” ve “görev ve kırgınlıkla” şekilleneceğini söyledi.



“HARRY İÇİN EMPATİ DALGASI, MEGHAN İÇİN İTİBAR KAYBI”



“Yaşayan Nostradamus”a göre, Sussex ailesinin eski bir çalışanı, bu yılın ikinci yarısında ya da gelecek yıl bazı kayıt ve belgeleri gün yüzüne çıkaracak. Bu bağlamda “müzakerelerin sürdüğü” belirtilen habere göre, ortaya çıkan bu gerçekler, Prens Harry için yeni bir empati dalgasını, eşi Meghan Markle için ise “geriye döndürülemez bir itibar kaybını” beraberinde getirecek. İddiaya göre, söz konusu materyaller Meghan’ın Harry’nin kararları üzerine “güçlü bir nüfuzu” olduğunu ve Harry'nin çoğu zaman değerleri ile “çatışma” içinde olduğunu ortaya koyacak.



“42 YAŞINDA HAYATINDA YENİ BİR AMAÇ BULACAK”



Salomé, 40 yaşındaki Prens Harry’nin ABD’den taşınacağını da iddia etti. Buna göre, Sussex Dükü ya Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ya da Yeni Zelanda’ya taşınacak. “Yaşayan Nostradamus” Kabala öğretisine göre olgunluğu sembolize eden 42 yaşında Harry’nin “hayatta yeni bir amaç bulacağını” da sözlerine ekledi.



GÜVENLİK SEVİYESİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesi’yle yaşadıkları sorunları öne sürerek kraliyet görevlerinden ayrılmış ve ABD'ye taşınmaya karar vermişti. Dük ve Düşese verilen yüksek düzeyli polis koruması seviyesi düşürülmüştü.



İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, ülkesini ziyaret ettiği zamanlarda tam polis koruması talebinde bulunmuştu.



Ancak Londra Temyiz Mahkemesi, Harry'nin bu korumadan otomatik olarak faydalanma hakkı bulunmadığına hükmetmişti. Prens Harry, karar duruşması ardından BBC'ye açıklamalarda bulunmuştu. Prens Harry, ailesiyle olan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı" ifadelerini kullanmıştı.



Prens, Kraliyet Ailesi'ni affettiğini ancak 2023'te yazdığı anılar yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söylemişti.



Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

