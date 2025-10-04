Yaşayan Nostradamus: Gündemi takip ediyor geleceği haber veriyor

Brezilyalı kahin Athos Salome, ABD’de bu hafta düzenlenen ve “benzeri görülmemiş” olarak nitelenen askeri toplantının dünya düzeninde büyük bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi.

“Yaşayan Nostradamus” olarak bilinen Salome, üç ay içinde küresel dengelerde ya idari bir yeniden yapılanma ya da çok daha geniş çaplı bir jeopolitik dönüşüm görüleceğini öne sürdü.

800 GENERAL VE AMİRAL TOPLANDI

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in çağrısıyla Virginia’daki Quantico üssünde yaklaşık 800 üst düzey general ve amiral bir araya geldi.

Hegseth toplantıda “orduya disiplinin geri döneceğini” vurguladı. Ayrıca “şişman askerlerden bıktığını” söyleyen Hegseth, standartların cinsiyet farkı gözetmeksizin yükseleceğini belirtti.

"SADAKAT TESTİ, BÜYÜK TASFİYELER GELİYOR"

Salome’ye göre toplantı sıradan değildi, “kolektif sadakat testi” niteliği taşıyordu.

Kahin, Pentagon’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük tasfiyenin yaşanacağını, zorunlu emeklilikler ve sessiz görevden almalara gidileceğini öne sürdü.

"AMERİKA KITASAL BİR KALE OLACAK"

Salome, ABD’nin önümüzdeki dönemde Ortadoğu, Avrupa ve Asya’daki küresel varlığını azaltarak iç savunmaya, sınırlara ve Batı Yarımküre’ye yöneleceğini savundu.

Yaşayan Nostradamus, “Bu, Amerika’nın kıtasal bir kaleye dönüşmesi demek.” ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN KATILIMI MUTLAK GÜÇ MESAJI"

Toplantıya bizzat katılan Başkan Donald Trump’ın görüntüsü ise Salome’ye göre asıl kritik mesajdı.

Durumu, “Bu, Pentagon üzerinde mutlak güç imajının inşasıdır. Yüzlerce generalin önünde verilen sadakat provasının görsel kaydı, hükümete bağlılığın kanıtı olacak.” ifadeleriyle özetledi.

OLASI SONUÇLAR: İÇ AYRIŞMA VE DIŞ KAYGILAR

Kahine göre süreç, ABD ordusu içinde sessiz bir direnç ya da ayrışma riski barındırırken, dışarıda ise müttefiklerin endişelerini ve rakiplerin yanlış anlamalarını tetikleyebilir.