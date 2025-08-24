Yaşları 9, 11 ve 17'ydi: Üç kız kardeş umut yolculuğunda boğuldu

Libya'dan İtalya'ya umut yolculuğuna çıkan üç genç kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.



Alman deniz kurtarma yardım kuruluşu RESQSHIP'ten yapılan açıklamaya göre çok sayıda göçmeni ttaşıyan bot, Akdeniz'de zorluklarla karşılaştı.



Yaşları 9, 11 ve 17 olan 3 kız kardeşin cansız bedeni, "tehlikeli şekilde aşırı kalabalık" olduğu belirtilen botun içinde bulundu.



Göçmen botu, kurtarma gemisi olay yerine ulaşmadan önce, 1,5 metreye varan dalgaların etkisiyle sarsılmıştı.



Yardım örgütünün gemisi Nadir, aralarında üç hamile kadın, çocuklar ve 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 65 kişiyi kurtardı.



Bir kişi ise bottan düştü ve kayıp olarak bildirildi.



Nadir, kurtarma hattı Alarm Phone'un uyarısı üzerine, cuma gecesi Libya'nın Zuwara kentinden ayrılan lastik botu durdurdu.

14 KİŞİ LAMPEDUSA ADASINA GÖTÜRÜLDÜ

İtalya sahil güvenlik ekipleri dün öğleden sonra 14 kişiyi (sağlık sorunu olanlar ve yakınları) tahliye ederek İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına götürdü.

Nadir ise günün ilerleyen saatlerinde kalan kurtulanları ve üç kızın cenazelerini adaya ulaştırdı.