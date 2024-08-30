Yat faciasında üretici firma konuştu: "Kaza insan hatasından kaynaklanıyor"

Bu ay Sicilya açıklarında alabora olan ve İngiliz teknoloji devi Mike Lynch ile altı kişinin hayatını kaybettiği süper yatın üreticisinin CEO'suna göre, bu kaza ancak insan hatası nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.



Bayesian isimli yatın, fırtına kaynaklı sert bir rüzgar nedeniyle battığı düşünülüyor. Rüzgar geminin alabora olmasına ve dakikalar içinde batmasına neden oldu.

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MİLYARDER VE KIZI ÖLDÜ



Kurbanlar arasında Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da vardı. Lynch'in şirketinin sahibi olan karısı da dahil olmak üzere on beş kişi hayatta kaldı.



Bayesian'ın üreticisi Perini Navi'nin sahibi olan İtalyan Deniz Grubu'nun CEO'su Giovanni Costantino, "Batış haberini okuduğumda ilk aklıma gelen, teknenin kontrolüyle ilgili bir sorun olduğu ya da gövdenin bir kayaya çarpmış olabileceğiydi" dedi.



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"BAYESIAN BATMAZ"



Costantino yatın darbe almadığı sürece batmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Yolcular gemide yüksek bir ses duymadıklarını söyledi. Bu da sert olmayan bir resif ile çarpıştıkları anlamına geliyor. Ben yatın açık bırakılan bir kapı nedeniyle su aldığını düşünüyorum. Aksi takdirde Bayesian batamaz” ifadelerini kullandı.



Olaydan sonra Costantino, o gece Bayesian'ın izlediği rotayı araştırdı, yaklaşan bir fırtınayı öngören hava durumu bültenini inceledi ve batan geminin son anlarını kaydeden güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.



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"MAKİNE DAİRESİNE DE SU GİRDİ"



Costantino kaza anını, "Saat 3.50'de kuvvetli rüzgar geldi. O ana kadar Bayesian hala demirliydi. Saat 3.50'den 4.03'e kadar gemi rüzgar tarafından sürüklenerek hareket etti ve yan taraftaki kapağının olduğu tarafa doğru eğildi. Yatta, makine dairesine açılan başka bir kapı daha var. Eğer o kapı açıksa, bu, makine dairesine de su girdiği ve kaçınılmaz olarak yatı batırdığı anlamına gelir" diye konuştu.



Costantino, Bayesian gibi gemilerin tek bir bölme su altında kalsa bile yüzebilmesi gerektiğini aktararak, "Size geminin 13 dakikada su aldığını kesin olarak söyleyebilirim. Sadece garajı değil, aynı zamanda makine dairesini de su bastı" dedi.



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ÜÇ MÜRETTEBAT ÜYESİ SORUŞTURMA ALTINDA



Geçtiğimiz günlerde İtalyan savcılar, Yeni Zelandalı 51 yaşındaki yat kaptanı James Cutfield da dahil olmak üzere üç mürettebat üyesini adam öldürme ve gemi kazası nedeniyle soruşturma altına aldı.



Yat 2008 yılında Perini tarafından inşa edildi ve Salute adını aldı.



Lynch, 2014 yılında yatı satın aldı ve adını Lynch'in mesleki düşüncesini şekillendiren 18. yüzyıl matematikçisi Thomas Bayes'in ardından Bayesian olarak değiştirdi.