Yavruyu annesinden ayırdığı anları paylaştı, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı!

Avustralya’da yavru bir vombatı annesinden kısa süreliğine alarak görüntülerini sosyal medyada paylaşan ABD’li fenomen Sam Jones, ülkeyi terk etti. Skandal görüntüler büyük tepki toplarken, yetkililer Jones’un vizesini iptal etme seçeneğini değerlendirmişti.



Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, daha önce fenomenin vizesinin iptal edilip edilemeyeceğini araştırdıklarını açıklamıştı. Ancak BBC’nin haberine göre, Jones ülkeyi kendi isteğiyle terk etti.



SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Jones’un, yol kenarında bulduğu yavru vombatı gülerek kucağına aldığı ve annesinin yanından uzaklaştığı anları paylaşmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerde yavru vombatın korkudan tısladığı anlar da yer alıyordu.



Fenomen, tepkiler üzerine Instagram hesabını gizliye aldı ve paylaşımını sildi. Yaklaşık 100 bin takipçiye sahip olan Jones, kendisini “açık hava tutkunu ve avcı” olarak tanımlıyordu.



YETKİLİLERDEN SERT AÇIKLAMA

Olay, Avustralya siyasetinde de büyük yankı uyandırdı. Başbakan Anthony Albanese görüntüleri "rezalet" olarak nitelerken, Dışişleri Bakanı Penny Wong da olayı "korkunç" olarak değerlendirdi.



Muhalefet lideri Peter Dutton ise Jones’un eylemini "acımasız" olarak tanımladı ve ülkeyi terk etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Öte yandan Jones’un sınır dışı edilmesini talep eden çevrimiçi bir dilekçe 30 binden fazla imza topladı. Ancak yetkililer, herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmayan fenomenin ülke için bir tehdit oluşturmadığını belirterek vizesinin iptal edilmesine yasal bir gerekçe bulunmadığını ifade etti.



"SADECE BİR DAKİKA TUTTUM"

Jones, daha sonra sildiği açıklamalarında, "Bebeği sadece bir dakika dikkatlice tuttum ve hemen annesine geri bıraktım" dedi. Ancak bu açıklamalar öfkeyi dindirmedi.



Yaban hayatı uzmanları, Jones’un eylemini "yerel ekosisteme karşı açık bir saygısızlık" olarak değerlendirdi. Vombat Koruma Derneği, "sosyal medya beğenileri için bir yavru vombatın kötü bir şekilde ele geçirilmesini" kınarken, Dünya Hayvanları Koruma Derneği yetkilisi Suzanne Milthorpe, BBC’ye verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez bir davranış. O yavru için, bir yırtıcının onu kaçırmasından farksızdı" dedi.



Avustralya’ya özgü olan vombatlar, ülke genelinde yasal koruma altında bulunuyor. Uzmanlar, yavru vombatların anneleriyle güçlü bir bağ kurduğunu ve bu tür ayrılıkların ciddi strese yol açabileceğini belirtiyor.