Yayın sırasında sel sularına kapıldı

Pakistan'ın Muson yağmurlarının etkili olduğu Pencap eyaletindeki sellerde bilanço ağırlaşıyor.



Büyük yıkım getiren sellerde ölü sayısı 159'a, yaralı sayısı ise 300'e yükseldi.



Can kayıplarının büyük çoğunluğu evlerinin çatılarının çökmesi sonucu meydana gelirken Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

"GÖRÜYORSUNUZ SU BENİ İTİYOR"

Öte yandan hafta başı Pencap'ta çekilen bir görüntü sel felaketinin en dikkat çekici anları oldu.

Görüntülere göre yerel kanal Ruhi TV'nin muhabiri Ali Musa Rıza, Pencap eyaletinde yayın yaparken sele kapıldı.



Muhabir, "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" dedikten sonra suda sürüklenmeye başladı.



Pakistanlı muhabir bölge halkının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için yayınını suyun içinden yaptığını söyledi.



Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl Temmuz-Eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.