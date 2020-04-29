Yaz tatili için umut vermeyen Almanya'dan seyahat uyarısı

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, Almanya turistik seyahatlarin 14 Haziran'a kadar yapılmaması konusunda vatandaşlarını uyaracak.



Alman hükümetinin bugün kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor. Yurtdışına seyahatlerin 14 Haziran'a kadar yapılmaması konusunda uyarı yapılırken, yaz tatili için bir karar çıkması beklenmiyor. Yaz tatili için Alman hükümetinin daha sonra karar alacağı ifade ediliyor.



Almanya'da yarı resmi devlet televizyonu ZDF'ye açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilecek açıklamalarda bulundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın corona virüs salgını nedeniyle geçen ay aldığı ve pazar günü sona erecek olan seyahat uyarılarının ve kısıtlamalarının uzatılacağını söyledi.



Turizm ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını, alınan salgınla mücadele önlemlerini analiz ettiklerini belirten Maas, "Ancak şu açık, seyahat uyarıları bu pazar sona eriyor. Öncelikle bu konu ile ilgili bir karar almak zorundayız. Bu seyahat uyarılarının önümüzdeki haftalar için kaldırılmasını sağlayacak bir emare olmadığından hareket ediyorum. Daha sonra ise Avrupa ülkeleri ile görüşüp, Almanların tatil yaptıkları ülkelerdeki durumun yaz aylarında nasıl olacağına bakıp, yaz tatilinin mümkün olup olamayacağını değerlendireceğiz. Ancak o zaman bu kararı vermek mümkün olacak” dedi.



"240 BİN ALMAN TURİSTİ GERİ GETİRDİK"



Son dört haftada, tatil için başka ülkelere gitmiş 240 bin Alman turisti ülkeye geri getirebilmek için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Maas, "Bunu yazın bir kez daha yapamayız. Pek çok ülkeye giriş ve çıkış yasağı olduğunu, uçuş sayılarının adeta dibe vurduğunu görmemiz gerekiyor. Şu anda ne yazık ki bu durumun önümüzdeki haftalarda düzeleceğine dair bir gösterge yok” şeklinde konuştu.



AB TURİZM BAKANLARI DÜN TOPLANDI



AB turizm bakanlarının dün düzenlediği toplantıda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, bunların turizm sektörüne etkileri masaya yatırıldı. AB dönem başkanı Hırvatistan'ın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda AB bakanları turizmin canlandırılması için ne tür adımlar atılabileceğini ele aldı.



Hem Almanya hem de diğer AB üyesi ülkelerin seyahat kısıtlamaları ile ilgili önümüzdeki haftalarda alacakları kararlar Türkiye açısından da kritik önem taşıyor.

