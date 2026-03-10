Yazarlar yapay zekayı protesto ederek içi boş kitap yayınladılar

Yapay zekaya ünlü yazarlardan protesto geldi. Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory ve Richard Osman gibi dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin yazar, yapay zeka şirketlerinin eserlerini izinsiz ve telifsiz kullanmasını protesto etmek amacıyla "Don’t Steal This Book" (Bu Kitabı Çalmayın) adlı "boş" bir kitap yayınladı.

Kitabın içeriğinde sadece katılımcı yazarların isimleri yer alıyor. Kitap, Londra Kitap Fuarı'nda katılımcılara dağıtılmaya başlandı. Yazarlar, bu eylemle yapay zekanın "insan emeği üzerinden eğitilmesine ve hükümetin bu süreci yasallaştırma ihtimaline karşı" doğrudan bir tepki gösterdiklerini belirtiyor.

Protestonun organizatörü besteci Ed Newton-Rex, yapay zeka endüstrisinin "çalınmış eserler" üzerine inşa edildiğini ve bu durumun sanatçıların geçim kaynaklarını ellerinden aldığını savundu. Newton-Rex, bu durumun suç olduğunu ve hükümetin sanatçıları koruması gerektiğini söyledi.

İngiliz yazar Malorie Blackman, teknoloji şirketlerinin kitap kullanımı için ödeme yapmasının makul bir beklenti olduğunu vurgularken, kitabın arka kapağında hükümete "yapay zeka şirketlerine fayda sağlamak için kitap hırsızlığını yasallaştırmama" çağrısı yapıldı. Yayıncılar, Londra Kitap Fuarı’nda eserlere yasal erişim sağlamak amacıyla "Publishers’ Licensing Services" aracılığıyla yeni bir toplu kitap lisanslama girişimi başlattığını duyurdu.

Birleşik Krallık hükümeti, 18 Mart’a kadar telif hakkı reformu konusundaki ilerleme raporunu ve ekonomik etki analizini sunmak zorunda. Tartışılan öneriler arasında, yapay zeka firmalarının "devre dışı bırakma" hakkı saklı kalmak kaydıyla telifli eserleri izinsiz kullanabilmesi veya ticari araştırmalar için telif muafiyeti tanınması gibi seçenekler bulunuyor.

Elton John gibi sanatçıların "mutlak kaybedenler" olarak nitelediği bu politikalara karşı sanat sektörünün öfkesi sürerken, geçtiğimiz yıl Anthropic firmasının telif davasını çözmek için 1,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmesi, yasal sürecin boyutunu gözler önüne seriyor.