Yedekleme planı devrede, yok oluşa karşı genetik kalkan

Dodo, mamut ve Tazmanya kaplanını hayata döndürmeye çalışan biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli tehlike altındaki türler için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir “biyokasa” kuracağını açıkladı.

DUBAİ'DEKİ BİYOKASA 10 BİN TÜR BARINDIRACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Dubai’deki Museum of the Future bünyesinde yer alacak Colossal Biovault ve Dünya Koruma Laboratuvarı, 10 bin türe ait milyonlarca dondurulmuş doku ve biyolojik örneği barındıracak.

Şirket, bu örneklerin 100’ünün dünya genelinde en kritik tehlike altındaki türlerden oluşacağını belirtiyor.

HAYATA DÖNDÜRÜLEN ULUKURT TARTIŞMASI

Colossal, geçen yıl nisan ayında soyu tükenmiş ulukurtu “dirilttiğini” duyurmuştu.

Şirket antik DNA, klonlama ve gen düzenleme yöntemleriyle gri kurt genleri üzerinde değişiklik yapılarak iki erkek ve bir dişi olmak üzere üç kurt üretildiğini açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, birebir bir türün geri getirilmesinin mümkün olmadığını, ortaya çıkan hayvanların ulukurt–gri kurt melezi olduğunu vurgulamıştı.

ARAŞTIRMA VE OLASI “GERİ GETİRME” HEDEFİ

Dallas merkezli şirket, BAE’deki biyokasada saklanacak örneklerin iki amaçla kullanılacağını söylüyor. Nesli tehlike altındaki türler üzerine araştırmalar ve türler yok olursa geri getirme çalışmaları.

International Union for Conservation of Nature Kırmızı Liste’sinde, değerlendirilen 172 bin 600 türün 48 binden fazlası yok olma tehdidi altında. Uzmanlar her türden birden fazla örnek saklayarak genetik çeşitliliği korumayı hedeflediklerini, bunun da uzun vadeli popülasyonların sürdürülebilirliği için kritik olduğunu belirtiyor.

Şirket, örnekleri saklanacak en kritik 100 türün henüz kesinleşmediğini, listenin BAE ile yürütülen ortak bir araştırma kapsamında belirlendiğini açıkladı.