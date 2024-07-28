Yedi Filistinli tutuklu, ağır gözaltı koşulları nedeniyle intihar girişiminde bulundu

Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı heyet, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail'e ait Ofer Hapishanesi'nde "gardiyanların vahşeti ve ağır gözaltı koşulları" nedeniyle yedi intihar girişiminin yaşandığının açıkladı.



Girişimlerin, hapishanede kötü gözaltı koşulları, gardiyanların vahşeti, açlığın bir silah gibi kullanılması ve tıbbi ihmal nedeniyle yaşandığı belirtildi ve "tutukluların bu eziyet dolu hayatı ölüme tercih eder hale geldiği" aktarıldı.



Hapishanedeki müvekkilini yeni ziyaret ettiğini belirten bir avukatın ifadesine yer verilen açıklamada, "Ofer Hapishanesi yönetiminin 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini hala sürdürdüğü hatta tutukluların çemberini daraltmak ve yavaş yavaş öldürmek için yeni yollar ve yöntemler icat ettiği" aktarıldı.



İsmini vermek istemeyen avukat ayrıca hapishanede bulunanların darp edildiğini; özellikle de her gün sabah saat 4'te gerçekleşen sayıma geç kaldıkları bahanesiyle "yataklarından sürüklendiklerini ve dövüldüklerini" ifade etti.



Ofer Hapishanesi'nde tutuklu olan kanser hastası Amr Ebu Halil'in durumuna da değinen avukat, hastanın kemoterapi tedavisi sırasında seansının iptal edildiğini ve darp edilerek hapishaneye geri götürüldüğünü bildirdi.

