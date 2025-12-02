Yedi futbolcu sahte belgeyle milli takıma girdi, FIFA 12 ay men cezası verdi

Malezya milli takımında "uygunluk" skandalı yaşanıyor.

Yabancı doğumlu yedi oyuncunun, Malezya kökenli olduğunu belirten sahte belgeler sunduğu iddialarının ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), futbolculara 12 ay men cezası verdi.

FIFA ayrıca Malezya Futbol Federasyonu'na (FAM) da 440 bin dolar para cezası verdi. Federasyon bu kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıdı.

Küresel futbolcular birliği FIFPro, skandala karışan yedi oyuncunun aslında mağdur olduğunu ve aldıkları 12 aylık cezaların “son derece orantısız” olduğunu bildirdi. FIFA, Malezya’nın haziran ayında Asya Kupası elemesinde Vietnam’ı 4-0 yendiği ve söz konusu yedi oyuncudan ikisinin gol attığı maç sonrası gelen bir şikâyet üzerine soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA ORTAYA KOYDU

Soruşturma, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca ve Joao Brandao Figueiredo’nun hiçbirinin Malezya’da doğmuş bir ebeveyn ya da büyükanne-büyükbabaya sahip olmadığını ortaya koydu. Bu, milli takım seçimi için gerekli bir şart.

"ASIL MAĞDUR OYUNCULAR"

FIFPro, yaptığı açıklamada yedi oyuncuya tam destek verdiğini ve sorumluluğun onlarda olmadığını belirtti.

Açıklamada, “Onlara uygulanan yaptırımlar, olayın kendine özgü koşulları göz önüne alındığında son derece orantısızdır. Bu olayda oyuncuların aslında mağdur olduğu açıktır” denildi.

FIFPro ayrıca şu ifadeleri ekledi: “Tüm süreç, oyuncuların kontrolü dışındaki kurumlar tarafından yürütülmüştür. Yine de şimdi kulüplerinden uzaklaştırılma ve hiçbir kusurları olmadığı hâlde ağır sonuçlarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadırlar.”

Malezya Futbol Federasyonu ise kasıtlı bir yanlış yapmadığını savundu.