Yedi kıtayı uçakla geçmek istedi, Antarktika’da yakalandı

Yedi kıtayı tek başına uçarak geçmeyi hedefleyen genç bir pilot, hafta sonu Antarktika’ya izinsiz iniş yapmasının ardından Şili makamları tarafından gözaltına alındı.



Şilili savcılar, 19 yaşındaki Amerikalı influencer Ethan Guo’nun uçuş planını önceden bildirmeden değiştirdiğini ve Güney Amerika ülkesinin egemenlik iddiasında bulunduğu bir bölgeye iniş yaptığını belirterek “birden fazla ulusal ve uluslararası düzenlemeyi ihlal ettiğini” duyurdu.



Guo’nun avukatı, genç pilotun uçuş sırasında “bir dizi komplikasyon yaşadığını” belirtti.

"TÜM KITALARA TEK BAŞINA UÇAK İLK KİŞİ"



Guo’nun internet sitesine göre, kendisi “tüm kıtalara tek başına uçarak ulaşan ilk kişi” olmayı ve bu yolculukla kanser araştırmaları için 1 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor.

Eylül ayından bu yana yolculuğunu Instagram’daki bir milyonu aşkın takipçisine adım adım aktarıyor.



Guo’nun 23 Haziran tarihli son paylaşımı, Filipinler üzerindeki uçuşuna ait.