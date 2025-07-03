Yedi kıtayı uçakla geçmek istedi, Antarktika’da yakalandı
Yedi kıtayı tek başına uçarak geçme hedefiyle yola çıkan genç fenomen, uçuş planını gizlice değiştirip Antarktika’ya iniş yapınca gözaltına alındı.
Yedi kıtayı tek başına uçarak geçmeyi hedefleyen genç bir pilot, hafta sonu Antarktika’ya izinsiz iniş yapmasının ardından Şili makamları tarafından gözaltına alındı.
Şilili savcılar, 19 yaşındaki Amerikalı influencer Ethan Guo’nun uçuş planını önceden bildirmeden değiştirdiğini ve Güney Amerika ülkesinin egemenlik iddiasında bulunduğu bir bölgeye iniş yaptığını belirterek “birden fazla ulusal ve uluslararası düzenlemeyi ihlal ettiğini” duyurdu.
Guo’nun avukatı, genç pilotun uçuş sırasında “bir dizi komplikasyon yaşadığını” belirtti.
"TÜM KITALARA TEK BAŞINA UÇAK İLK KİŞİ"
Guo’nun internet sitesine göre, kendisi “tüm kıtalara tek başına uçarak ulaşan ilk kişi” olmayı ve bu yolculukla kanser araştırmaları için 1 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor.
Eylül ayından bu yana yolculuğunu Instagram’daki bir milyonu aşkın takipçisine adım adım aktarıyor.
Guo’nun 23 Haziran tarihli son paylaşımı, Filipinler üzerindeki uçuşuna ait.
ROTASINDAN SAPTI, ANTARKTİKA'YA GİTTİ
Yetkililere göre Guo, cumartesi günü Şili’deki Carlos Ibanez del Campo Havalimanı’ndan tek başına Cessna 182Q tipi küçük bir uçakla havalandı.
Uçuş planında yalnızca Punta Arenas semalarında seyredeceğini belirtmişti. Ancak yetkililer, Guo’nun daha sonra rotasından saparak Antarktika’ya yöneldiğini açıkladı.
Yetkililer, “Şüpheli, havacılık otoritesine sahte bilgi verdi. Uçuş planında yalnızca Punta Arenas semalarında uçacağını bildirmişti. Ancak kimseye bilgi vermeden ve herhangi bir izin almadan Antarktika’ya devam etti ve Şili’nin Antarktika’daki üssüne indi” dedi.
Fenomenin bu davranışıyla, hava trafiğinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtildi.
Guo’nun şu anda Şili’nin Antarktika’daki bölgesinde kalması gerektiğine ve ancak yetkililer izin verdiğinde Punta Arenas’a dönebileceğine karar verildi.
Mahkeme, dava kapsamında 90 günlük bir soruşturma süreci başlattı.
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