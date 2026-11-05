Yedi sayıda Trump'ın hezimeti

64

Hispanik nüfusun çoğunlukta olduğu tüm ilçelerde Demokratların oyları önemli ölçüde arttı. Bu kapsamdaki 64 ilçede Cumhuriyetçilerin oy oranı, Trump'ın 2024'te aldığı orana kıyasla 14 puan daha düşük oldu. Bu değişim, ülkenin geri kalanındaki değişimden çok daha büyüktü.

ABD'nin Meksika sınırındaki Teksas eyaletine bağlı Hidalgo County'de Cumhuriyetçilerin oy oranı yaklaşık 25 puan geriledi. Trump'ın 2024'te kazandığı Florida'daki Miami-Dade County'de ise Cumhuriyetçilerin oy oranı 10 puan düştü.

11

Cumhuriyetçiler şu ana kadar, Trump'ın iki yıl önce 11 puandan daha az farkla kazandığı hiçbir Temsilciler Meclisi seçim bölgesinde galip gelemedi. Bu durum, Demokratların yükselişinin normal şartlarda yeniden seçilmeleri beklenen Cumhuriyetçi milletvekillerini bile koltuklarından edebilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Bunun da ötesinde Demokratlar, Trump'ın 15 puandan fazla farkla kazandığı dört seçim bölgesini ele geçirdi. Bu bölgelerden biri Indiana'daydı. Demokrat aday J.D. Ford, görevdeki Victoria Spartz'ı açık farkla mağlup etti. Trump, burada da yaklaşık 17 puan farkla kazanmıştı.

Trump, iki yıl önce Alaska ve Mississippi'de de seçimi çift haneli farklarla kazanmıştı.