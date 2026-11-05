Yedi sayıda Trump'ın hezimeti
05.11.2026 05:34
ABD'deki ara seçimde "Mavi Dalga", Trump ve Cumhuriyetçi parti için adeta "Mavi Tusnami"ye dönüştü.
ABD ara seçimlerinde Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluğu kazanıp Donald Trump ve Cumhuriyetçilere ağır yenilgi yaşattı. İşte, yedi sayıyla "Mavi Dalga"nın şifreleri...
Demokrat Parti adayları, Cumhuriyetçilerin kaleleri sayılan eyaletleri bile kazanarak Trump yönetimine ağır bir hezimet yaşattı. "Mavi Tsunami"ye dönüşen "Mavi Dalga"da Amerikan halkının Başkan Donald Trump'ın partisine sırt çevirmesiyle Cumhuriyetçiler, Hispanik nüfusun yoğun olduğu bölgelerden Demokratların nesiller boyu kazanamadığı Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan eyaletlere kadar ülkenin neredeyse her yerinde güç kaybetti.
Sonuçlar henüz kesinleşmese de Reuters, Demokratların kazandığı büyük zafer ve Cumhuriyetçilerin yenilgisinin boyutunu gösteren yedi sayıyı derledi:
Demokrat adaylar Güney Karolina, Teksas ve Iowa gibi muhafazakar kalelerde bile büyük kazanımlar elde etti.
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Demokratların zaferi ülkenin çok büyük bölümünde kendini gösterdi. Cumhuriyetçilerin Güney Karolina, Teksas ve Iowa gibi muhafazakar kaleleri de dahil uzun süredir erişilemez görülen eyaletlerde de Trump karşıtlığı ağır bastı. Yaklaşık 2 bin 200 ilçenin yüzde 99'unda Cumhuriyetçiler oy kaybetti. Parti, zengin ve yoksul bölgelerde, şehirlerde ve banliyölerde geriledi.
Cumhuriyetçilerin kayıpları birçok bölgede dikkat çekici boyutlara ulaştı. Oyların sayıldığı ilçelerde partinin oy oranı, Trump'ın 2024'te aldığı oy oranına göre 8 puan geriledi.
94
Kansas'ta seçmen, 94 yıl sonra ilk kez bir Demokratı Senato'ya seçti. Demokrat aday Adam Hamilton Kansas'ta yaklaşık 5 puan öndeydi.
Teksas'ta ise Demokrat James Talarico, Trump'ın bizzat desteklediği aday Ken Paxton'ın yaklaşık 12 puan önünde ipi göğüsledi.
64
Hispanik nüfusun çoğunlukta olduğu tüm ilçelerde Demokratların oyları önemli ölçüde arttı. Bu kapsamdaki 64 ilçede Cumhuriyetçilerin oy oranı, Trump'ın 2024'te aldığı orana kıyasla 14 puan daha düşük oldu. Bu değişim, ülkenin geri kalanındaki değişimden çok daha büyüktü.
ABD'nin Meksika sınırındaki Teksas eyaletine bağlı Hidalgo County'de Cumhuriyetçilerin oy oranı yaklaşık 25 puan geriledi. Trump'ın 2024'te kazandığı Florida'daki Miami-Dade County'de ise Cumhuriyetçilerin oy oranı 10 puan düştü.
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Cumhuriyetçiler şu ana kadar, Trump'ın iki yıl önce 11 puandan daha az farkla kazandığı hiçbir Temsilciler Meclisi seçim bölgesinde galip gelemedi. Bu durum, Demokratların yükselişinin normal şartlarda yeniden seçilmeleri beklenen Cumhuriyetçi milletvekillerini bile koltuklarından edebilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.
Bunun da ötesinde Demokratlar, Trump'ın 15 puandan fazla farkla kazandığı dört seçim bölgesini ele geçirdi. Bu bölgelerden biri Indiana'daydı. Demokrat aday J.D. Ford, görevdeki Victoria Spartz'ı açık farkla mağlup etti. Trump, burada da yaklaşık 17 puan farkla kazanmıştı.
Trump, iki yıl önce Alaska ve Mississippi'de de seçimi çift haneli farklarla kazanmıştı.
Michigan eyaletinde yarışan Abdul El Sayed ABD'de senatoya giren ilk müslüman oldu.
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Cumhuriyetçiler, bazı eyaletlerde seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden çizerek Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluklarını sağlamlaştırmayı umuyordu. Ancak bu girişim de başarısız oldu.
Cumhuriyetçilerin hedef aldığı Demokratların elindeki 15 sandalyenin hiçbiri el değiştirmedi. Demokratlar bu sandalyelerin 10'unu kazandı, diğer beşinin sonucu ise henüz kesinleşmedi.
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Demokratik sosyalist Angie Nixon, Trump'ın kendi evi olarak benimsediği ve seçim gücünün önemli kaynaklarından biri olan Florida'da Senato'ya seçilmeye 3 puan uzaklıkta kaldı. Trump, iki yıl önce yeniden seçildiğinde Florida'yı 13 puan farkla kazanmıştı. Ancak Florida'da Demokratlara yönelen oy değişimi; Teksas, Güney Carolina ve Kansas'taki değişimin yarısı kadar oldu.
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Cumhuriyetçiler, salı günü oy verme işlemi başlamadan önce rekabetçi olarak değerlendirilen Temsilciler Meclisi veya Senato yarışlarının hiçbirini kazanamadı.
"BEN ADAY OLSAYDIM KAZANIRDIK"
Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Trump, Cumhuriyetçilerin kaybında İran savaşının önemli rol oynadığını kabul ederken Tahran'a yönelik askeri müdahaleyi savunmayı da sürdürdü.
İran savaşının seçim yenilgisinin büyük ölçüde sorumlusu olduğu değerlendirmesine katılan Trump, buna rağmen savaşın gerekli olduğunu belirterek, "Buna değdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz." ifadelerini kullandı. Trump, seçimlerde kendi adının oy pusulasında bulunmamasının da Cumhuriyetçilerin yenilgisinde etkili olduğunu savunarak, "Eğer ben aday olsaydım kazanırdık." dedi.
Cumhuriyetçi adayların seçim performansına ilişkin de konuşan Trump, kendisine yönelik seçmen desteğinin diğer adaylara aktarılamadığını belirterek, "Bize duyulan sevgiyi adaylara yansıtamadık." ifadesini kullandı.
Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesiyle görev süresinin kalan iki yılında daha güçlü bir muhalefetle karşı karşıya kalacak olan Trump, buna rağmen karşı tarafla çalışabileceği mesajını verdi. "Muhtemelen Demokratlarla iyi anlaşacağım" diyen Trump, olası bir azil girişimine ilişkin ise sert konuştu. ABD Başkanı, "Beni azletmeye kalkarlarsa bu, Demokrat Parti'yi mahveder." diye konuştu.