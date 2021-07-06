Yedi yıl önce kaybolan köpek bin 500 kilometre uzakta bulundu

ABD'de Florida eyaletinde 2014'te kaybolan bir köpek, 28 Haziran'da bin 500 kilometreden fazla uzaklıktaki Michigan eyaletinde bulundu.



Sgt. Pepper (Biber Çavuş) adlı köpek bulunduktan iki gün sonra sahibine kavuştu.



Independent Türkiye’nin haberinde, Eaton County Hayvan Kontrolü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Yorkshire teriyeri cinsi köpek 6 yaşındayken ortadan kaybolmuştu.



Adı açıklanmayan sahibi, internette köpeğin bulunduğu yönünde bir ilan görse de iletişime geçtiğinde Sgt. Pepper'ın sahibi olduğunu söyleyen bir kişinin hayvanı çaldığını öğrenmişti.



Talihsiz köpeğin "annesi" bunun ardından polise ihbarda bulunmuş ve mikroçip şirketini bilgilendirmişti. Ancak köpek bulunamamıştı.



Yetkililer köpeğin geçen pazartesi yüzlerce kilometre uzaktaki Michigan'da bulunduğunu, mikroçipteki iletişim bilgileri sayesinde sahibine ulaştıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, köpeğin çalındıktan sonra başına ne geldiğinin bilinmediği ancak son 5 yıldır mikroçipten ve çalındığından haberi olmayan bir aileyle yaşadığı kaydedildi.



Eaton County Hayvan Kontrolü görevlileri yaptıkları açıklamada, “Sgt. Pepper'ın asıl ailesiyle yeniden bir araya gelmesini anlayışla karşıladığı için ikinci aileye teşekkür ediyoruz” derken “Bu inanılmaz hikaye evcil hayvanınıza mikroçip taktırmanın ve iletişim bilgilerinizi güncel tutmanın önemini kanıtlıyor” diye konuştu.