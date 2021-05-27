Yedi yıllık müzakereler sona erdi: İsviçre, AB görüşmelerinde masadan kalktı

İsviçre ve Avrupa Birliği taraflarının yaklaşık yedi yıldır müzakerelerini sürdürdüğü ve İsviçre'nin AB pazarına erişiminin adil ve eşit olmasını sağlamak için tasarlanmış bir metin olan AB-İsviçre Kurumsal Çerçeve Anlaşmasının taslağı üzerine görüşmelerini sürdürüyordu.



2014 yılında başlayan müzakereler sonrasında Kasım 2018’de taslak bir metne dönüşen görüşmeler sonrasında Bern ve Brüksel heyetleri sık sık görüşmeler gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki yıldır taslak metinde herhangi bir ilerlemenin görülmediği bildiren İsviçre Federal Konseyi, "İsviçre ile AB arasında anlaşmanın temel yönleri konusunda önemli farklılıklar" olduğunu ve "bu nedenle imzalama için şartların karşılanmadığı" sonucuna vardı.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin Bern'de gazetecilere verdiği demeçte, "Yerel istişareleri dikkate alarak ve son aylarda yapılan müzakerelerin sonuçlarına dayanarak, İsviçre Federal Konseyi, AB ile yapılan görüşmelerin gerekli çözümlere yol açmadığını belirledi" dedi.

Parmelin, "Bu nedenle Federal Konsey, taslak anlaşma üzerindeki müzakereleri sonlandırmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU: KARARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ

Görüşmeler sonrası İsviçre’nin aldığı karar sonrası ilerleyen dönemde gergin bir İsviçre-AB ilişkisinin ufukta olabileceğine işaret ederken Komisyon yaptığı açıklamada, İsviçre’nin aldığı karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Komisyon, "Kurumsal Çerçeve Anlaşması'nı gerçeğe dönüştürmek için son yıllarda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında bu karardan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÖNEMLİ ANLAŞMAZLIK VAR

AB ve İsviçre tarafları arasında yürütülen müzakerelerin sona ermesinin en önemli nedenleri, seyahat ve vize durumu, devlet yardımı kuralları ve ticaret kuralları.

2014 – 2018 yılları arasında tartışılan taslak metnindeki önemli konular ise AB-İsviçre arasında vizesiz seyahat, endüstriyel standartların karşılıklı tanınması, tarım ürünleri, devlet yardımı, tıbbi cihazlar, sivil havacılık ve kara taşımacılığı.

SERBEST DOLAŞIM VE İKAMET HAKKI KONUSU

İsviçre hükümeti, Avrupa Ekonomik Alanı (27 AB ülkesini, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'ı içeren bir alan) vatandaşlarına serbest dolaşım ve ikamet hakkı veren Vatandaş Hakları Direktifi (CRD) adlı 2004 AB yasasının dahil edilmesini savunuyor.

Bununla birlikte İsviçre, AB vatandaşları için daimi ikamet, iş arayanlar ve öğrenciler gibi istihdam edilmeyen kişiler için sosyal güvenliğe erişimi anlaşmaya dahil etmek istemiyor.

TİCARET KURALLARI

Ticaret konusunda ise Avrupa Komisyonu tarafı AB hukukunu içeren herhangi bir yeni mevzuatın, tek pazar içinde eşit koşulları sürdürmek için İsviçre tarafından da kabul edilmesini istiyor.

ORTAKLIK GEÇMİŞİ

Avrupa Birliği ve İsviçre yakın siyasi ve ekonomik ortaklıklarına devam ederken halihazırda İsviçre'de 1,4 milyondan fazla AB vatandaşı, AB Bloğunda da yaklaşık 400 bin İsviçre vatandaşı yaşıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan rakamlara göre İsviçre, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'tan sonra AB'nin dördüncü en büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken AB ise İsviçre’nin en fazla ticaret yaptığı ülke durumunda bulunuyor.