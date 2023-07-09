Yeme meydan okuması düzenleyen restorana polis baskını

Yeme meydan okumaları (food challange) dünya genelinde yükselen bir trend. Birçok restoran reklam amaçlı olarak menülerine bu seçeneği ekliyor.
Bu meydan okumalarda en az 3-4 porsiyonluk yemeğin tek kişi tarafından yenmesi bekleniyor. Yarışmalarda genellikle bir süre sınırı bulunuyor. Bu meydan okumayı başaranlara çoğunlukla ücretsiz yemek, tişört, şapka ve restoranın duvarlarında kazananın fotoğrafını sergilemek gibi ödüller veriliyor.
Çin'de bu işe girişmek isteyen bir restoran polis baskınıyla karşı karşıya kaldı. Sichuan eyaletinin Yibin kentinde geleneksel Çin yemekleri satan restoran 108 dumplings (Çin mantısı) içeren bir meydan okuma başlattı.
YASAYA AYKIRI
Yerel yetkililer midenin kralı adı verilen bu meydan okumanın duyurulmasının ardından restorana baskın düzenledi. Ülkede gıda israfının önüne geçmek için cezaya varan yaptırımlar bulunuyor.
Ülkede 45 milyon insanı öldüren büyük kıtlık halen Çin'in hafızalarında ve yasalarında yerini koruyor. Restoranın adı açıklanmazken birden fazla restoranın düzenlediği meydan okumalar nedeniyle soruşturma altında olduğu fiade edildi.
Çin lideri Xi Jinping geçmişte gıda israfını "şok edici ve üzücü" olarak nitelendirdi ve bu yıl Mart ayında tarımsal kaynakların ulusal güvenliğin temeli gibi olduğunu söyledi.
YASA 2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Yiyecek israfına karşı yasa, 2021'de, izleyicileri çekmek için aşırı yemek yiyerek canlı yayın yapan çevrimiçi blog yazarlarına yönelik hükümet eleştirilerinin ardından yürürlüğe girdi. Hesaplarının çoğu daha sonra sosyal medya platformları tarafından askıya alındı.
Yasaya göre, restoran sahipleri, işletmelerinin "müşterileri bariz israfa neden olacak şekilde aşırı sipariş vermeye teşvik etmesi veya yanıltması" halinde 10.000 yuan'a (1400 dolar) kadar para cezasına çarptırılabilir.
Radyo ve televizyon istasyonları ile çevrimiçi video ve ses sağlayıcıları, “aşırı yeme ve aşırı yeme ve içme ile ilgili program veya sesli mesaj yapmak, yayınlamak, teşvik etmek” suçlarına karıştıkları tespit edilirse, bu miktarın en fazla 10 katına kadar para cezası ile karşı karşıya kalırlar.
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