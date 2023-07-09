Yeme meydan okuması düzenleyen restorana polis baskını

Yeme meydan okumaları (food challange) dünya genelinde yükselen bir trend. Birçok restoran reklam amaçlı olarak menülerine bu seçeneği ekliyor.

Bu meydan okumalarda en az 3-4 porsiyonluk yemeğin tek kişi tarafından yenmesi bekleniyor. Yarışmalarda genellikle bir süre sınırı bulunuyor. Bu meydan okumayı başaranlara çoğunlukla ücretsiz yemek, tişört, şapka ve restoranın duvarlarında kazananın fotoğrafını sergilemek gibi ödüller veriliyor.

Çin'de bu işe girişmek isteyen bir restoran polis baskınıyla karşı karşıya kaldı. Sichuan eyaletinin Yibin kentinde geleneksel Çin yemekleri satan restoran 108 dumplings (Çin mantısı) içeren bir meydan okuma başlattı.

YASAYA AYKIRI

Yerel yetkililer midenin kralı adı verilen bu meydan okumanın duyurulmasının ardından restorana baskın düzenledi. Ülkede gıda israfının önüne geçmek için cezaya varan yaptırımlar bulunuyor.