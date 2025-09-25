Yemek arayan "saldırgan sincap" iki kişiyi acillik etti

San Francisco’nun kuzeyindeki San Rafael’de saldırgan bir sincap, son haftalarda bölge halkına korku dolu anlar yaşatıyor.

Lucas Vadisi semtinde en az iki kişi tıbbi müdahale gerektiren saldırıya uğradı.

Joan Heblack, yürüyüş sırasında sincabın aniden ortaya çıkarak bacağına yapıştığını ve ısırıp tırmaladığını anlattı.

Bir başka bölge sakini Isabel Campoy ise yürüyüş sırasında sincabın yerden sıçrayarak yüzüne çarptığını, ardından kolunu yaraladığını söyledi. Campoy’un kolu kanlar içinde kalırken, her iki kadın da acil serviste tedavi altına alındı.

Olayların ardından mahalleye uyarı afişleri asıldı. Bildirilerde, en az beş kişinin "saldırgan bir sincap” tarafından hedef alındığı belirtildi.

Kaliforniya'da bir hayvan barınağı'ndan Lisa Bloch, Eylül ortasından bu yana yeni bir saldırı ihbarı almadıklarını söyledi. Bloch, saldırgan davranışların genellikle insanların yaban hayvanlarını beslemesinden kaynaklandığını vurguladı. “İyi haber, sincaplar kuduz taşımaz. Ama insanlar kesinlikle yaban hayvanı beslememeli” ifadelerini kullandı.