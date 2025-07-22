“Yemek için 11 dakika”: Gazze’deki yardım dağıtım noktaları nasıl “ölüm tuzağı” oldu?

İsrail ordusunun saldırı, işgal ve ablukasının 21 aydır sürdüğü Gazze Şeridi’nde Filistinliler İsrail’in saldırılarının yanı sıra açlığı silah olarak kullanma politikası sebebiyle de hayatını kaybediyor. İngiltere’nin The Guardian gazetesi, “Yemek için 11 dakikalık yarış: Gazze’deki yardım noktaları nasıl ‘ölüm tuzağı’ oldu” başlıklı haberinde, Filistinlilerin ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardım dağıtım noktalarında yaşadıklarını mercek altına aldı.



Yardım dağıtımlarının bu vakıf tarafından devralınmasından bu yana yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği hatırlatılan haberde, “Ancak aşırı açlık ile karşı karşıya olan Filistinlilerin bu riski almaktan başka bir seçeneği yok” denildi.



YARDIM NOKTALARI SÜRGÜN EMRİ VERİLEN ALANLARIN İÇİNDE



Gazze’deki yardım dağıtım noktalarını görsel çalışamalarla inceleyen gazete, vakfın yardım dağıtım noktalarının Tel El Sultan, Suudi mahallesi, Han Yunus ve Gazze Vadisi’nde olduğunu anımsattı.

Habere göre, bu noktaların tamamı İsrail’in tahliye emri yayınladığı alanların içinde yer alıyor. Diğer bir deyişle, yemek almak isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgelere girmesi gerekiyor.



8 DAKİKA İÇİN SAATLERCE BEKLEYİŞİ



Yardım dağıtım noktalarının yerlerinin yanı sıra açık kaldıkları süre de Filistinliler açısından büyük bir zorluk oluşturuyor. Vakfın Facebook hesabında paylaşılan bilgilere göre, söz konusu noktalar tek seferde 8 dakika açık kalıyor. Haziran ayında Suudi mahallesindeki yardım dağıtım noktasının açık kaldığı süre ortalama 11 dakikaydı. Bu etmenler de çatışma bölgelerinde yardım dağıtma deneyimi olmayan vakfın yardım dağıtım noktalarının tasarımları itibarıyla tehlikeli olduğu değerlendirmesini beraberinde getiriyor.



Habere göre, Gazze’deki Filistinlilere yardım dağıtımı konusunda empoze edilmeye çalışılan bu sistem aynı zamanda “en güçlü olanın” yanında. Belirlenen rotalar üzerinden yardım dağıtım noktalarına gidenlerin çoğu zaman erkekler olduğu ifade edilirken, bu noktalara ulaşan erkeklerin de merkezlerin açılması için saatlerce beklemesi gerekiyor. Yardıma ulaşmak için gösterilen tüm çabalar ise İsrail tanklarının ve savaş uçaklarının gölgesinde gerçekleşiyor. Daha önce İngiltere basınına konuşan iki ABD'li yardım dağıtım noktası çalışanı Filistinlilerin üzerine nasıl keyfi bir şekilde ateş açıldığını anlatmıştı.

AÇILIŞ ZAMANINI ÖĞRENMEK İÇİN İNTERNET GEREK



Mayıs ayında açılan bu yardım dağıtım noktalarından önce Birleşmiş Milletler (BM) sistemi altında, asker ve silah bulunmayan 400 yardım noktasından Filistinlilere yardımlar iletilmeye çalışılıyordu. İsrail, Hamas’ın yardımları yönlendirdiğini iddia ederek bu noktaların kapatılması gerektiğini savundu. Bu iddialar için ise hiçbir kanıt sunmadı.



ABD merkezli vakfa ait yardım dağıtım noktalarının açılış zamanları ise çoğu zaman Facebook üzerinden ya da Telegram kanalından yayınlanıyor. Son haftalarda bir WhatsApp kanalı da oluşturulmuş durumda. İnsanlara açılana kadar bu noktalara yaklaşmama uyarısı yapılıyor. Suudi mahallesindeki yardım dağıtım noktasının açılma zamanının duyurulduğu saat ile açıldığı saat arasındaki sürenin de haziran ayında oldukça kısaldığı görülüyor. Bu ise uzak bölgelerden gelen Filistinliler için artan bir zorluk teşkil ediyor.



“BU, İNSANİ YARDIM DEĞİL”



Öte yandan, Gazze İnsani Yardım Vakfı da uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor. Temmuz ayının başında 170’i aşkın sivil toplum kuruluşu, vakfın kapatılması çağrısında bulunmuştu. Kuruluşların ortak açıklamasında, vakfın insani yardım ilkelerini ihlal ettiği belirtilerek Gazze’de askersiz ve silahsız yardım dağıtımına geri dönülmesi gerektiği vurgulanmıştı.



Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa da konuya ilişkin açıklamasında, “Bu, insani yardım değil… Bunun sadece yardım almaya çalışan insanlara zarar vermek için tasarlanmış olduğunu düşünebiliriz” diye konuştu.