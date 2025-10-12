Yemek teslimatında drone dönemi: İngiltere'de başlıyor

İrlandalı girişimci şirket Manna Aero, düzenleyici kurumların onayıyla 2026 yılında İngiltere'nin ilk gıda drone teslimat pilot programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Özel olarak tasarlanmış 23 kilogramlık quadcopter (4 pervaneli helikopter drone) filosuyla Manna Aero, Batı Dublin, Finlandiya'nın Espoo kenti ve Teksas'ta 200 binden fazla gıda teslimatı uçuşu gerçekleştirdi.

İngiliz Sky News yayın kuruluşunun aktardığına göre neredeyse tamamen otonom olan drone'lar, 80 metre seyir irtifasında uçarak hamburger ve patates kızartmasından kasaplardaki taze ete kadar her şeyi taşıyor.

Manna Aero CEO'su Bobby Healy, kahvenin en popüler sipariş olduğunu söyledi ancak çok fazla taze yumurta tesliminin kendisini şaşırttığını söyledi. Sky News' konuşan Healy, "Bence insanlar, yumurta gibi hassas bir ürünü teslim edip edemeyeceğimizi görmek için bizi kasten test etmeye çalışıyorlar, ama bu bir sorun değil" dedi.

PARÇALANABİLİR İPLE İNDİRİLİYOR

Drone'lar, yiyecekler teslim edilmeden önce, aşağıya bakan bir kamera kullanarak insan drone operatörü tarafından kontrol ediliyor. Paketler, biyolojik olarak parçalanabilir bir ip ile indiriliyor ve ardından ip kesiliyor.

Ortalama uçuş süresi yaklaşık üç dakika. Healy'e göre bunun avantajı, daha sessiz, daha güvenli, daha çevreci olması ve genel olarak karayolu alternatifine göre iş için daha iyi olması.

